Lazio-Milan 0-0, i rossoneri senza Theo e Leao rischiano subito | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante la stagione di Serie A sia appena iniziata, la sensazione è che la sfida dell’Olimpico sia già da dentro o fuori. La disastrosa prova messa dal Milan a Parma ha spinto Fonseca a rivoluzionare la formazione, mettendo in panchina sia Theo Hernandez che Rafael Leao. Scelta coraggiosa quella del tecnico lusitano, già nel mirino della furibonda tifoseria rossonera. Baroni proverà a far dimenticare il tonfo con l’Udinese operando alcuni cambiamenti al suo 4-2-3-1, sperando nel ritorno al gol di Castellanos. Seguite Lazio-Milan con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Per riprendersi dalla battuta d’arresto con l’Udinese, Baroni decide di cambiare diverse cose e di far debuttare due nuovi arrivi. Prima da titolare sia per Nuno Tavares che per Loum Tchaouna mentre Rovella si riprende un posto sulla mediana accanto al caposaldo Guendouzi. L’unico dubbio rimasto è quello sul terzo trequartista che avrà il compito di alimentare il Taty Castellanos: nonostante Isaksen abbia fatto discretamente, la spunta Dia.

La prova disastrosa dei rossoneri al Tardini ha fatto scattare ogni tipo di segnale d’allarme a Milanello e Fonseca sembra deciso a dare un segnale netto al gruppo. Fuori i tifolarissimi Theo Hernandez e Rafael Leao, in netto deficit di forma: al loro posto partiranno Terracciano e Chukwueze. Nonostante un impatto a Parma da dimenticare, Emerson Royal la spunta su Calabria mentre sulla mediana debutta Fofana accanto a Reijnders. Grossi scossoni anche in panchina: non convocati né Jovic né Bennacer, prima panchina per l’ex romanista Tammy Abraham, accanto al giovanissimo Camarda.

La diretta del primo tempo

2’ – Determinante Pavlovic nell’evitare che il tocco di Dia entri in porta dopo l’uscita sbagliata di Maignan.

1’ – SI PARTE!!! Dopo il minuto di silenzio in memoria di Sven-Goran Eriksson, partenza gagliarda dell’undici di Baroni che prova subito ad approfittare delle amnesie del Milan.

-15 – Tutto pronto all’Olimpico per il big match del sabato della terza giornata della Serie A, partita molto importante per entrambe le squadre, reduci da due sconfitte decisamente pesanti. Con la tifoseria rossonera in rivolta aperta, fare risultato contro una rivale per la Champions sarebbe fondamentale per il contestato Paulo Fonseca.

Il tabellino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. Allenatore: Paulo Fonseca

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: Davide Massa (Imperia)