Poker del Sassuolo all'Olimpico: alla Roma (in dieci) non basta Dybala

La Roma scivola all'Olimpico (4-3) contro il Sassuolo in una partita ricca di gol e di occasioni da rete. La squadra di Mourinho (fuori per la squalifica di due turni) manca una grande occasione per la corsa Champions e non sfrutta i passi falsi dell'Inter (sconfitta a La Spezia) e della Lazio (pareggio senza reti a Bologna), restando a quota 47 punti.

Il primo tempo è a ritmi forsennati, i giallorossi attaccano ma soffrono le ripartenze degli emiliani. L'uno-due di Armand Laurentié porta il Sassuolo avanti di due reti. La Roma reagisce e accorcia le distanze con Zalewski. A fine primo tempo l'episodio che segna il match. Kumbulla scalcia Berardi in area e l'arbitro Fabbri decreta espulsione e rigore, Berardi trasforma il 3-1. Nella ripresa la Roma non ci sta e accorcia subito le distanze, grazie al sinistro magico di Paulo Dybala. I giallorossi provano a restare in partita ma al 76' è Pinamonti a realizzare il poker dei neroverdi. L'ultimo sussulto della Roma arriva in pieno recupero con il gol di Wijnaldum che fissa il definitivo 4-3.

Prossimo impegno giovedì 16 marzo per il ritorno degli ottavi di Europa League. Dopo il 2-0 dell'andata la Roma va a far visita agli spagnoli della Real Sociedad. Nonostante il risultato positivo, la squadra di Mourinho eviterà l'errore di abbassare la guardia. Poi domenica 18, c'è il derby contro la Lazio, un'altra grande sfida che per i giallorossi può valere la stagione.

La partita

Mourinho fa un po' di turnover. Out Mancini e Dybala, lasciati in panchina e sostituiti da Kumbulla e Wijnaldum. L'ex Liverpool giocherà più alto, accanto a El Shaarawy, alle spalle di Abraham. In mediana chance per Bove, fascia di capitano a Smalling per la prima volta. In casa Sassuolo spazio al tridente più competitivo, quello con Berardi, Pinamonti e Laurienté. In mediana Frattesi e Matheus Henrique ai lati di Lopez. In difesa Ruan Tressoldi e Ferrari, con Erlic in panchina.

Primo tempo

I giallorossi partono subito forte. Al 2' verticalizzazione per Wijnaldum, che a tu per tu con Consigli gli spara addosso. Insiste la Roma, al 6' traversone di Zalewski per Abraham, che controlla col petto e calcia col destro, spedendo di un soffio largo. Al 13' il Sassuolo passa in vantaggio. Pinamonti calcia dal limite a incrociare e trova la risposta di Rui Patricio, che però respinge sul piede di Laurienté: tutto facile per l'ala francese che mette in rete l'1-0. Dopo cinque minuti arriva il raddoppio sempre con Laurentié. Berardi entra in area e calcia verso la porta, Rui Patricio respinge ancora addosso al numero 10 del Sassuolo: cross basso di quest'ultimo, Laurienté è ancora il più lesto e col destro insacca. La Roma si scuote e accorcia le distanze. Spinazzola riceve sulla sinistra e va al cross profondo per Zalewski: l'esterno schiaccia il pallone a terra e Consigli si fa sorprendere e scavalcare dalla traiettoria del pallone. Dopo un minuto è Wijnaldum a spedire di poco a lato di testa. I ritmi si abbassano. Sul finire del primo tempo arriva l'episodio che indirizza il match. Scintille in area con Berardi che mentre era a terra riceve un calcio volontario da Kumbulla. Fabbri va al Var ed espelle il difensore della Roma oltre a concedere rigore agli emiliani. Sul dischetto va Berardi, che spiazza Rui Patricio e porta la partita sul 3-1 per i neroverdi.

Secondo tempo

Mourinho si gioca la carta Dybala, che dà subito i suoi frutti. La Joya lascia partire un sinistro dal limite a giro che finisce sotto il sette, non può nulla Consigli. Immediata la risposta del Sassuolo. Al 51' Berardi stoppa in area e calcia di prima intenzione, colpendo il montante della porta. Comincia la girandola dei cambi e Dinisi sostituisce gli ammoniti per non perdere l'uomo di vantaggio. Al 72' occasione per la Roma. Zalewski ci prova dalla lunga distanza col destro: traiettoria insidiosa, Consigli è attento e respinge. Dopo pochi minuti gli emiliani trovano il quarto fol. Laurienté riceve sulla trequarti, converge al centro e premia il movimento in area di Pinamonti: a tu per tu con Rui Patricio l'ex Inter con lo scavetto lo scavalca e fa 4-2. Non è ancora finita, al 94' con un bel tocco sotto Wijnaldum batte in uscita Consigli. Ma non c'è più tempo, la Roma cade in casa, fa festa il Sassuolo.

Il tabellino

ROMA (3-5-2) - Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Zalewski (77' Volpato), Matic (56' Camara), Bove (46' Dybala), Wijnaldum, Spinazzola (46' Karsdorp); El Shaarawy; Abraham (77' Majchrzak). A disposizione: Svilar, Boer, Keramitsis, Mancini, Celik, Tahirovic, Bove, Pisilli, Faticanti. Allenatore: José Mourinho

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi (64' Erlic), Rogerio (88' Marchizza); Frattesi, Lopez (64' Obiang), Henrique; Berardi (76' Bajrami), Pinamonti, Laurienté (76' Defrel). A disposizione: Russo, Pegolo, Zortea, Muldur, Alvarez, Harroui, Ceide, D’Andrea, Thorsvedt. Allenatore: Alessio Dionisi

Marcatori: Laurentié (S) 13' e 18', Zalewski (R) 26', Berardi (S) 45+4 rigore, Dybala (R) 50', Pinamonti (S) 75', Wijnaldum (R) 90+4

Ammoniti: Smalling (R), Maxime Lopez (S), Matic (R), Tressoldi (S), Ibanez (R), Camara (R)

Espulsi: Kumbulla (R) 45+3

Note: Al posto di Mourinho (squalificato) siede in panchina il vice Foti

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)