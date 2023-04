Roma-Feyenoord, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La Roma va a caccia della semifinale. La squadra di Mourinho affronta il Feyenoord giovedì 20 aprile alle ore 21.00 allo stadio Olimpico, nella sfida valida per i ritorni dei quarti di finali di Europa League.

Dybala e compagni sono chiamati a ribaltare l'1-0 dell'andata al De Kuip, firmato Wieffer. Ci sono tutti gli ingredienti per centrare l'impresa, a partire dall'Olimpico che per l'occasione sarà tutto giallorosso: saranno quasi 70 mila i romanisti che spingeranno la squadra all'impresa. Non ci saranno invece i tifosi del Feyenoord, la cui presenza nella Capitale nonostante il divieto, rappresenta una seria preoccupazione per l'ordine pubblico.

Tre i precedenti tra le due squadre prima dell'incontro del 13 aprile. Il più importante la finale di Conference League dello scorso 25 maggio, con il trionfo della Roma per 1-0 con il gol di Nicolò Zaniolo. Gli altri due match risalgono all'Europa League 2014-15, finirono 1-1 all'Olimpico, 1-2 in Olanda e passaggio di turno per i giallorossi, allora guidati da Garcia.

Il momento delle squadre

La squadra di Mourinho vive un ottimo momento di forma. Le tre vittorie consecutiva, ultima quella casalinga contro l'Udinese, hanno rilanciato i giallorossi nella corsa Champions, portandoli al terzo posto solitario. In Europa invece già nel turno precedente contro il Red Bull Salisburgo è riuscita a ribaltare la sconfitta di misura in trasferta, battendo gli austriaci 2-0. Adesso è chiamata a ripetere la stessa vittoria contro il Feyenoord. Un'impresa nelle corde di questa squadra, che dopo due anni ha perfettamente assimilato il pragmatismo di Mou nelle grandi sfide internazionali.

Il Feyenoord è protagonista di una stagione straordinaria. La squadra di Rotterdam è nettamente prima in Eredivisie ed è vicina a conquistare il titolo nazionale (il 16° della sua storia). Quando mancano cinque giornate dalla fine, gli uomini di Slot hanno otto punti di vantaggio sulle seconde Ajax e PSV Eindhoven. Nell'ultima partita hanno vinto agevolmente (0-3) sul campo del Cambuur, ultimo in classifica. Nel turno precedente ha eliminato gli ucraini dello Shakhtar Donetsk (1-1 in trasferta) poi il roboante (7-1) al De Kuip. Stasera proverà a prendersi la rivincita della finale persa di Conference League, una sconfitta a Rotterdam brucia ancora molto.

Le ultime dai campi

Dybala si è messo alle spalle definitivamente il problema all’adduttore destro che lo aveva fatto. José Mourinho lo schiererà in campo. Abraham aveva già recuperato tre giorni fa (ha giocato 15 minuti con in bianconeri e segnato un gol dopo oltre due mesi) e potrebbe giocare titolare. In difesa Llorente insidia Ibanez, confermati Smalling e Mancini. Sulla corsia di destra Zalewski, mentre a sinistra è ballottaggio tra El Shaarawy e Spinazzola, a centrocampo Matic e Cristante. In alternativa all'ex Atalanta potrebbe giocare Wijnaldum rimasto in panchina all’andata. Sulla trequarti Pellegrini e Dybala. Il terminale offensivo sarà Abraham alla ricerca del nono gol stagionale. Unici assente dal'allenamento della vigilia Karsdorp e Svilar (gastroenterite).

Slot non ha problemi di formazione e sceglie gli undici titolarissimi, schierati anche nell'andata al De Kuip. In porta Bijlow, i terzini sono Geertruida e Hartman, centrali l'austriaco Trauner e l'ex Fiorentina Hancko. A centrocampo in regia Wieffer affiancato dall'anima della squadra, il capitano Kocku. In avanti l'imprevedibilità degli esterni, l'iraniano Jahanbakhsh e il marocchino Idrissi. Schierato tra le linee Szymanski in appoggio al messicano Gimenez.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Kumbulla, Wijnaldum, Bove, Camara, Tahirovic, Belotti, Volpato, El Shaarawy. Allenatore: Josè Mourinho

FEYENOORD (4-2-3-1) - Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kocku, Wieffer; Jahanbakhsh, Szymanski, Idrisssi; Gimenez. A disposizione: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Pereira, Dilrosun, Paixao, Lopez, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude. Allenatore: Arne Slot

Arbitro: Anthony Taylor (Gran Bretagna)

Dove vedere la partita

La partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League, si gioca giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico e sarà trasmessa su DAZN, Sky e TV8. Per guardarla su DAZN, bisognerà connettere la propria smart tv all'app della piattaforma, oppure utilizzare console di gioco come Playstation e Xbox. In alternativa si può ricorrere a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX. Per gli abbonati a Sky basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Football (203) e Sky Sport (253). Infine sarà trasmessa anche in chiaro su TV8, al numero 8 del digitale terrestre.