Roma-Fiorentina, chi gioca e dove vederla in tv

Il posticipo di domenica sera all’Olimpico diventa ancora più importante dopo i passi falsi di Milan e Napoli, rendendo forse cruciale la sfida tra due delle candidate all’Europa che conta. Dopo la faticosa vittoria a Parma in Coppa Italia, la Fiorentina di Italiano affronta la Roma di Mourinho che ha finalmente avuto un’intera settimana per preparare la partita. Portare a casa i tre punti potrebbe rilanciare le rispettive ambizioni di due società ansiose di fare il salto di qualità. Vediamo quindi le parole dei tecnici alla vigilia, le loro possibili scelte e dove vedere il posticipo della 15a giornata di Serie A in diretta.

Mourinho: “Senza infortuni rosa forte”

Nella conferenza stampa a Trigoria, gran parte delle domande rivolte al tecnico della Roma si sono concentrate sull’incontro avuto il giorno prima con il procuratore federale Chiné, relativo alle parole rivolte contro l’arbitro a Reggio Emilia. Però c’è anche stato tempo di parlare della condizione dei giallorossi alla vigilia di uno scontro che potrebbe rivelarsi già decisivo per l’inseguimento al sospirato quarto posto.

Prima considerazione sul recupero di diversi giocatori, che dovrebbero tornare a disposizione nel giro di qualche giorno: “Abbiamo lavorato bene, è stata una buona settimana con grande intensità, aspetto che non possiamo curare quando giochiamo le coppe. Kumbulla sta iniziando a lavorare con noi, pur con qualche limitazione, spero di averlo per la partita col Milan. Nessuna evoluzione invece per Smalling. Pellegrini e Sanches hanno avuto una buona preparazione”. In quanto all’undici di Italiano, Mourinho non nasconde che potrebbe essere una partita complicata: “La Fiorentina ha un'ottima rosa ed è una squadra di grande qualità con un'identità propria. In settimana si è qualificata in Coppa Italia nonostante l'assenza di molti giocatori e, come dimostra la classifica, gioca per i nostri stessi obiettivi”.

Dopo aver rimandato al mittente possibili speculazioni su un suo rinnovo prima del termine di questa stagione (“Si tratta di una domanda ipotetica e non rispondo”), il tecnico lusitano ha poi parlato di come affrontare una serie di partite che potrebbero decidere il resto del campionato della Roma. A dargli conforto, il recupero di Sanches e Pellegrini, così da avere opzioni a disposizione nel corso delle partite. “Se non abbiamo infortuni, noi abbiamo una rosa forte, che mi dà diverse opzioni. C'è bisogno di tutti e a centrocampo ci sono tante scelte, anche per la crescita di Bove. Non è più un ragazzino che gioca solo 15 minuti dalla panchina”. Nonostante il centrocampo sia il reparto dove i giallorossi hanno sofferto di meno, Mourinho sembra rassicurato dall’avere in rosa quasi tutti i suoi titolari: “A centrocampo non ci sono mai drammi, ma avere tutti i giocatori disponibili è importantissimo. Per domani ci sono sei uomini lì, un'ottima notizia. Renato sta migliorando, manca solo qualcosina per arrivare al livello ottimale. Lorenzo ha lavorato bene, anche con carico supplementare. Ora ci sono tante partite importanti e per i primi di gennaio avremo bisogno di tutti con i primi turni di Coppa Italia”.

Italiano: “Servirà un balzo in avanti”

Invece di affrontare la pugnace stampa toscana, il tecnico viola ha preferito rilasciare qualche dichiarazione ai canali ufficiali della Fiorentina. Scelta magari discutibile ma che, se non altro, offre qualche spunto di riflessione su come la squadra si sta approcciando ad una gara davvero molto delicata. Italiano non si nasconde dietro ad un dito: la gara dell’Olimpico sarà importante per testare le ambizioni di queste due squadre. “Partita importante per entrambe, ci ritroviamo in zone alte della classifica e per tutte e due sono punti importanti per fare un balzo in avanti. Anche noi ci teniamo a fare bene, sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra di altissimo livello, ma siamo reduci da qualche buon risultato e qualche ottima prestazione e dobbiamo cercare continuità che spesso ci manca, e domani cercheremo di fare un balzo dal punto di vista mentale”.

Se in quanto alle scelte possibili sull’undici titolare non trapela assolutamente nulla, Italiano sarà comunque influenzato dalla partita al Tardini, dove per avere la meglio sui pugnaci ducali ci sono voluti i calci di rigore. Nonostante il turnover applicato, sicuramente lo sforzo presenterà dazio all’Olimpico. “C'è stato questo turno di Coppa e siamo contenti di averlo superato. Sono stati 120 minuti faticosi e dobbiamo gestire alcuni ragazzi. Vediamo domani ma abbiamo a disposizione un gruppo che quando viene chiamato in causa dà sempre il massimo e sono convinto che chi domani andrà in campo darà filo da torcere alla Roma”. Risposta sibillina sulla possibile presenza in campo dal primo minuto di Nico Gonzales (“vedremo domani, abbiamo tanti impegni”) mentre quando si parla del “fattore Olimpico”, dove è previsto l’ennesimo tutto esaurito, Italiano indica la sua ricetta anti-Roma. “Sappiamo che la Roma è trascinata dall'ambiente e dal pubblico, perciò da parte nostra ci vuole personalità, carattere e spirito battagliero e poi mettere la difficoltà dove possiamo. Sappiamo i loro punti di forza ma anche i nostri, dobbiamo metterla in difficoltà andando lì con entusiasmo e fiducia. Dobbiamo fare prestazione perché solo così puoi venire fuori da uno stadio così con una squadra così forte”. Vedremo se basterà per tornare a Firenze coi tre punti.

Come scenderanno in campo

Sebbene Mourinho non si sia sbottonato più di tanto, le indicazioni sull’undici titolare che dovrebbe schierare in campo contro i viola sono abbastanza chiare. Pochi dubbi in difesa, dove a protezione di Rui Patricio dovrebbero scendere Mancini, Llorente e N’Dicka. Nonostante il recupero di Kumbulla sia a buon punto, difficile che sia della partita. Se la mediana sembra più o meno consolidata, col rientro di Pellegrini dal primo minuto che dovrebbe dare fantasia all’affiatata coppia Paredes-Cristante. Bove, quindi, potrebbe subentrare nella ripresa. Molte meno sicurezze sulle fasce, specialmente a destra, dove c’è un ballottaggio tra Karsdorp e Kristensen è molto incerto. Situazione più chiara a sinistra, dove Spinazzola dovrebbe spuntarla su El Shaarawy. Zero dubbi, invece in attacco, dove il duo Dybala-Lukaku è sempre più affiatato e performante.

Rispetto allo Special One, Italiano ha decisamente più problemi nello scegliere la formazione da mettere in campo contro la Roma. Il tecnico viola ha parecchi problemi ancora da risolvere. Terracciano, nonostante la buona prova di Christensen, dovrebbe tornare a difendere la porta, protetto dalla solita difesa a quattro con Kayode e Biraghi sulle fasce e la coppia di centrali Milenkovic e Martinez Quarta. Possibile, forse, che Ranieri prenda il posto dello spagnolo ma l’attenzione di Italiano sarà rivolta alla tre quarti, dove i dubbi sono molti. Davanti a Duncan e Arthur, infatti, buona parte delle sue opzioni sono alle prese con problemi fisici. Nico Gonzales ha un risentimento muscolare, Kouamé un problema al ginocchio mentre Ikoné ha l’influenza: la speranza è di averli tutti a disposizione ma dal primo minuto dovrebbero partire l’eterno Bonaventura e Sottil. Come centravanti, Beltran dovrebbe spuntarla su Nzola, sperando che l’argentino riesca a tornare al gol.

Le formazioni probabili

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vederla in tv

Roma-Fiorentina, posticipo della 15a giornata del campionato di Serie A, prenderà il via allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle 20.45 di domenica 10 dicembre. Come tutti i Sunday Match, l’unico modo di seguirla in diretta sarà di abbonarsi a DAZN, che trasmette queste gare in esclusiva sulla sua piattaforma. A parte installare l’app sulla vostra smart tv e sperare che la vostra connessione non faccia i capricci, se siete clienti Sky o Tivùsat avete a disposizione un’altra opzione: attivare l’opzione Zona DAZN e sintonizzarvi sul canale 214. Se, invece, siete fuori casa, basterà installare l’app sul vostro smartphone o tablet per non perdervi neanche un minuto. Vista l’importanza della sfida dell’Olimpico per la corsa alla Champions, al commento ci saranno Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. Buona partita a tutti!