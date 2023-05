Roma-Inter, ecco dove vederla e le scelte di Mourinho e Inzaghi

La 34esima giornata di Serie A sarà un vero e proprio spartiacque per la corsa alla Champions League con tre big match: Roma-Inter, Milan-Lazio e Atalanta-Juventus. Il match dell'Olimpico vedrà opposti i giallorossi, attualmente settimi a quota 58, a pari punti di Milan e Atalanta, ai nerazzurri di Simone Inzaghi che occupano la quarta posizione a quota 60. L'Inter arriva da tre vittorie consecutive in campionato mentre la Roma è reduce da due pareggi e una sconfitta con lo Special One furioso per l'arbitraggio pessimo, a suo dire, di Daniele Chiffi.

I giallorossi sono in piena emergenza con diverse pedine mancanti, mentre ai nerazzurri mancheranno Skriniar, D'Ambrosio e Gosens. Vincere permettterebbe alla Roma di scavalcare in classifica proprio la Beneamata, il pareggio lascerebbe tutto invariato mentre una vittoria degli ospiti taglierebbe quasi fuori dai giochi la squadra di José Mourinho. In tutto questo, poi, bisognerà vedere i risultati degli altri due big match con le possibili vittorie di Juventus e Lazio che metterebbero seriamente a rischio la Champions League di nerazzurri di Bergamo e rossoneri. All'andata vinsero in rimonta i giallorossi grazie a Dybala (su errore di Handanovic) e Smalling a regalare il successo ai capitolini che ribaltarono l'iniziale vantaggio siglato da Dimarco su topica clamorosa di Rui Patricio.

Come sta l'Inter

L'Inter giocherà con il consueto 3-5-2 ma rispetto alla sfida contro il Verona, Inzaghi farà diversi cambi. In porta tornerà Andrè Onana con il consueto terzetto difensivo composto da Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessanrdro Bastoni, ma attenzione a Stefan de Vrij che scalpita. Sugli esterni non possono riposare Denzel Dumfries e Federico Dimarco e in mezzo al campo ci saranno Marcelo Brozovic, Nicolò Barella ed il grande ex Henrix Mkhitaryan. In attacco turno di riposo per Lautaro Martinez ed Edin Dzeko Davanti Correa e Lukaku titolari. Out il lungodegente Milan Skriniar, Robin Gosens il cui rientro è atteso tra il 13 e il 16 maggio e Danilo D'Ambrosio affaticato. I nerazzurri vengono da tre vittorie convincenti in campionato contro Empoli e Verona a domicilio e contro la Lazio a San Siro e ora vogliono ingranare la quarta per prendere vantaggio nella corsa al quarto posto.

Come sta la Roma

La Roma dovrà rinunciare a ben quattro difensori: Smalling, Kumbulla e Llorente sono out per infortunio mentre Celik non ci sarà perché squalificato. Davanti a Rui Patricio agiranno Mancini, Cristante arretrato nel ruolo di centrale e Ibanez, Zalewski e Spinazzola sugli esterni con Matic-Bove cerniera di centrocampo. Pellegrini e Solbakken dietro ad Abraham unica punta. Mourinho non potrà nemmeno contare su Belotti ed El Shaarawy infortunati ed in panchina avrà di "nome" i soli Paulo Dybala e Georgino Wijnaldum che non sono però al meglio. Attenzione anche al giovane Volpato che potrebbe essere mandato in campo dallo Special al posto di Bove.

Dove vedere la partita

Il match è trasmesso da DAZN in esclusiva e per vederlo in televisione bisognerà collegare la propria smart tv all'app oppure usare una console di gioco come Playstation o Xbox. In alternativa si può ricorrere a un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Firestick TV o TIMVISION BOX. DAZN permette la visione dell'incontro anche in streaming utilizzando la sua app ufficiale su smartphone e tablet o connettendosi al sito internet da pc e notebook.

Le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Mancini, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Matic; Solbakken, Pellegrini, Volpato; Abraham. Allenatore José Mourinho

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore Simone Inzaghi