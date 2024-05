Roma-Juventus, diretta: 1-1. Palo di Chiesa

Il big match Roma-Juventus chiuderà questa domenica di campionato. La squadra di Massimiliano Allegri ha vinto per 1-0 la gara d'andata grazie al gol siglato da Adrien Rabiot con i giallorossi che sono alla ricerca di riscatto ma non solo visto che una vittoria permetterebbe ai ragazzi di Daniele De Rossi di portarsi a meno due dal quarto posto occupato dal Bologna di Thiago Motta ma anche a meno tre proprio dai bianconeri che vogliono invece i tre punti per allungare ulteriormente sui felsinei e sui capitalolini. Tra le fila della Roma De Rossi schiererà il tridente Baldanzi-Dybala-Lukaku con Allegri che risponde con il collaudato duo formato da Chiesa e Vlahovic.

La cronaca della partita

Secondo tempo

57' - Weah scarica il pallone e poi scivolando travolge Paredes! Panchina della Roma e pubblico inferociti per il secondo giallo non dato all'esterno bianconero

53' - Partita frizzante all'Olimpico, le due squadre vogliono vincerla

49' - Tanti interventi al limite ma Colombo lascia correre. Alla fine è Cambiaso ad andare al tiro di destro dalla distanza: palla alta

47' - Chiesa vicino al gol dell'1-2! Grande giocata del figlio d'arte che prende palla punta la porta, converge sul sinistro e scarica un gran tiro che si infrange sul palo interno ed esce

46' - Si riparte! Un cambio nella Roma: fuori Dybala dentro Zalewski

Primo tempo

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! 1-1

43' - Fallo di Danilo su Baldanzi e punizione per la Roma

40' - Cross morbido di McKennie per Locatelli che svetta di testa: palla alta

37' - Punizione per la Roma, batte Dybala: palla alta!

35' - Molto bene Lukaku che lavora con il corpo, si appoggia su Paredes che lancia in profondità Dybala che la mette in mezzo per Baldanzi: libera la difesa della Juventus

31' - PAREGGIO DLELA JUVENTUS! BREMER! Assist di Chiesa di sinistro per Bremer che si eleva di testa e beffa Svilar! 1-1!

27' - Lukaku allarga bene per Pellegrini che converge e va al tiro: angolo per la Roma

24' - La Roma palleggia bene con la Juventus che sta provado a uscirne fuori ma al momento senza pungere

19' - N'Dicka cross di sinistro per Lukaku che svetta ancora di testa e prova a schiacciare il pallone: palla out alla sinistra di Szczesny

15' - GOL DELLA ROMA! LUKAKU! Baldanzi la mette bene in mezzo per Dybala che addomestica e serve Cristante che va al tiro, Szczesny respinge, Gatti rinvia male e Lukaku in tap-in segna il vantaggio! 300esimo gol in carriera con i club per il belga e terzo personale alla Juventus

13' - Bel cross teso per Lukaku che colpisce di testa: palla alta

11' - TRAVERSA ROMA! KRISTENSEN! Rubano palla i giallorossi con la sfera che giunge a sinistra ad Angelino che la crossa bene di sinistro per il danese che svetta di testa e colpisce la parte alta della traversa

7' - Vlahovic vicino al gol! Bremer in pressione ruba palla e serve Chiesa che penetra e serve il serbo che tutto solo di sinistro calcia fuori di poco.

4' - Rischio di Svilar con Weah che pressandolo gli fa poi fallo: giallo per lo statunitense

3' - Chiesa va al tiro a giro dalla sua mattonella con il destro: palla poco distante dall'incrocio dei pali

- PARTITI!

Il tabellino

Roma: Svilar; Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi; Dybala (46' Zalewski), Lukaku. Allenatore Daniele De Rossi

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore Massimiliano Allegri

Marcatori: 15' Lukaku (R)

Ammoniti: Weah (J)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)