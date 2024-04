Roma-Milan, le squadre in campo: 1-0 segna ancora Mancini

Ritorno dei quarti di finale di Europa League tra la Roma di Daniele De Rossi e il Milan di Stefano Pioli. All'andata furono i giallorossi a spuntarla per 1-0 grazie al gol realizzato di testa da Gianluca Mancini. I giallorossi, rispetto al match d'andata, schierano 10/11 della stessa formazione, fatta eccezione per lo squalificato Bryan Cristante che sarà sostituito da Edoardo Bove. In attacco il tridente El Shaarawy-Dybala-Lukaku. I rossoneri, invece, rispondono con Leao-Giroud-Pulisic, in difesa torna Tomori, squalificato all'andata, per Thiaw mentre a centrocampo Reijnders va in panchina, al suo posto Musah.

La cronaca della partita

Primo tempo

20' - TRAVERSA DEL MILAN! TIRO DEVIATO DI LOFTUS-CHEEK, LA PALLA RIMBALZA PER TERRA E POI SBATTE SULLA TRAVERSA, POI LA ROMA SI SALVA IN ANGOLO!

19' - Fallo di Smalling che cercava l'anticipo su Giroud: punzione per i rossoneri

17' - Bell'anticipo di Pellegrini su Calabria: angolo per il Milan

15' - Prova una reazione il Milan con Theo che va al tiro: palla altissima

12' - Gol della Roma! MANCINI COME ALL'ANDATA! Il tiro di Pellegrini si infrange sul palo, sul tap-in però Mancini è lesto ad insaccare con il sinistro! Dedica speciale poi per Mattia Giani

10' - Fallo di Giroud su Bove a metà campo: punizione per la Roma

08' - Fallo di Bennacer su Dybala. Nessun cartellino giallo per l'algerino del Milan che ha fermato una ripartenza importante

07' - Possesso palla Milan, la Roma compatta

04' - 4-3-3 mascherato per il Milan che sembra giocare con un 4-4-2. Angolo conquistato da Musah

- PARTITI!

Il tabellino



ROMA: Svilar; Celik, Smalling, Mancini, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku. Allenatore Daniele De Rossi.

MILAN: Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)