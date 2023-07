Roma, Mourinho riabbraccia Llorente: ecco tutte le trattative dei giallorossi

Diego Llorente continuerà la sua esperienza alla Roma. Il 29enne spagnolo tornerà in giallorosso dal Leeds in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni di euro nel caso in cui il calciatore iberico raggiungerà il 50% delle presenze. Con il Leeds accordo molto vicino anche per Kristensen: il terzino arriverà in prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro andando così a rinforzare anche l'out di destra. Llorente nella passata stagione, da gennaio a giugno, ha messo insieme 12 presenze complessive tra campionato ed Europa League risultando spesso uno dei migliori in campo.

La Roma ha anche concluso l'acquisto del difensore Evan Ndicka, 23 anni, arrivato a parametro zero dall'Eintracht Francoforte che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028. La conferma di Chris Smalling, di Roger Ibanez, di Gianluca Mancini più il ritorno di Llorente e l'arrivo di Ndicka confermano così uno zoccolo duro importante per quanto concerne il reparto difensivo giallorosso.

Manovre giallorosse

La Roma ha praticamente chiuso questi due colpi difensivi che si vanno ad unire a quelli di Houssem Aouar, a parametro zero, che è stato anche il primo acquisto del calciomercato giallorosso e appunto a quello di Ndicka. Cinque le cessioni: Justin Kluivert, Carles Perez più i giovani Filippo Missori e Cristian Volpato ceduti al Sassuolo per una cifra complessiva vicina ai 10 milioni di euro e Benjamin Tahirovic ceduto all'Ajax per circa 7,5 milioni di euro, fondamentali per rispettare i paletti del settlement agreement concordato con la Uefa. E non è finita qui né per quanto riguarda gli acquisti né sulle cessioni.

Nel mirino di Tiago Pinto ci sono infatti due giocatori: Davide Frattesi per cui è asta con l'Inter e Gianluca Scamacca attaccante in uscita dal West Ham che piace però anche al Milan. L'attaccante è un tema scottante in casa giallorossa visto che José Mourinho ha bisogno di un centravanti prolifico per sopperire all'assenza di Tammy Abraham che nel finale di stagione si è infortunato gravememte al ginocchio. Su Frattesi, invece, la Roma al momento sembra leggermente in vantaggio sui nerazzurri che hanno sì ceduto Marcelo Brozovic all'Al-Nassr liberando così il posto per il centrocampista del Sassuolo ma che al momento stanno dando priorità ad altre trattative di mercato come quella per riportare Romelu Lukaku.