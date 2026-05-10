La Roma ribalta il Parma con due gol nel recupero e resta in corsa per la Champions

La Roma passa 3-2 al Tardini contro il Parma in una sfida ricca di colpi di scena. I giallorossi erano sotto di un gol fino in pieno recupero poi conquistano i tre punti grazie ai gol di Rensch e al rigore di Malen. Con questa vittoria la squadra di Gasperini si porta a 67 punti e aggancia il Milan, in campo stasera contro l’Atalanta. Quarta la Juve, avanti di una sola lunghezza. Insomma per la lotta Champions sarà battaglia fino alla fine. Meglio la Roma nel primo tempo, in vantaggio al 22’ con il solito Donyell Malen. I giallorossi sprecano il possibile raddoppio con il palo colpito da Soulé. Nella ripresa cambia la partita con il Parma che mette sotto la Roma. La squadra di Cuesta pareggia i conti con Gabriel Strefezza poi si vede annullare un gol di Pellegrino. Negli ultimi minuti c’è l’assedio della Roma. Sprecano buone occasioni prima Malen poi Pisilli. Il muro difensivo gialloblù regge bene l’urto. Nel finale succede di tutto. All’87’ Mandela Keita, nel giorno del suo compleanno, firma il sorpasso. Al 94’ Rensch trova lo spiraglio giusto con un tiro da fuori. Poi al 101’ ancora Malen scarica sotto la traversa il rigore e tiene in corsa la Roma per la Champions.

La partita

La Roma prova a prendere subito l’iniziativa contro il solito blocco basso del Parma. Al 9’ gol annullato ai giallorossi. Mancini serve Malen, che si invola a tu per tu con Suzuki; lo supera con un pallonetto e deposita in rete, partendo da posizione di fuorigioco. Al 19’ episodio sospetta in area gialloblù. Valeri rifila un calcione a Mancini ma ha colpito prima il pallone. Dopo il consulto al Var, Chiffi lascia correre. Al 22’ viene premiata la pressione dei giallorossi. Bel filtrante di Dybala per Malen; l’olandese controlla col tacco e con l’interno piede batte Suzuki. La squadra di Gasperini preme e al 29’ sfiora il raddoppio. Sempre su cross di Dybala si avventa Soulé, il suo colpo di testa si infrange sul palo. Col passare dei minuti il Parma sale col baricentro e comincia a rendersi pericoloso. Al 37’ Strafezza per poco non approfitta di un pasticcio tra Svilar e Ndicka. Il primo tempo è 1-0 per la Roma.

Nella ripresa il Parma parte subito forte. Al 48’ Nicolussi Caviglia intercetta un passaggio sbagliato di Hermoso per Koné e mette in mezzo per Strefezza, che controlla prende la mira e supera Svilar. Il gol dà grande entusiasmo ai ducali mentre la Roma ha subito l’occasione per tornare in vantaggio. Al 52’ Suzuki ipnotizza Malen, che ha sul piede l’occasione per la doppietta. Al 57’ gol annullato al Parma. Sugli sviluppi di un angolo, Pellegrini svetta più alto di tutti e insacca; la posizione di Troilo che ostacola Svilar, viene però considerata attiva. Comincia la girandola dei cambi. Al 63’ la squadra di Cuesta va di nuovo vicina al vantaggio. Sul cross di Elphege manca d'un soffio l’intervento Delprato. Nell’ultimo quarto d’ora è la Roma a premere. Dopo un pasticcio difensivo del Parma, recupera palla Dybala che offre a Malen un rigore in movimento, si oppone Suzuki. Sulla respinta calcia alto Pisilli. Al 78’ altra chance per i giallorossi, ancora Pisilli calcia a botta sicura sul muro difensivo del Parma. All’87’ contropiede del Parma, Estevez serve Keita, che si fa spazio in area, superando Svilar. La Roma però non smette di crederci. Sugli sviluppi di un corner, dopo un batti e ribatti la palla arriva a Rensch, che infila Suzuki. Al 99’ succede di tutto. Britschgi stende in area Rensch. Chiffi lascia prima correre poi chiamato al Var concede rigore. Si presenta sul dischetto Malen, l’olandese scarica una sassata sotto la traversa e batte Suzuki. La Roma è ancora in corsa per la Champions e si gode in poltrona Milan-Atalanta di stasera.

Il tabellino

PARMA (3-5-2) - Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato (74’ Britschgi), Ordonez, Keita, Nicolussi Caviglia (79’ Estevez), Valeri (74’ Carboni); Strefezza (53’ Pellegrini), Elphege (79’ Almqvist). Allenatore: Carlos Cuesta

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso (53’ Ghilardi), Celik (75’ Rensch); Cristante (59’ El Aynaoui), Koné (75’ Venturino), Wesley; Soulé (58’ Pisilli), Dybala; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Malen (R) 22’ e 101’ (rigore), Strefezza (P) 48’, Keita (P) 87’, Rensch (R) 94’

Ammoniti: Strefezza (P), Troilo (P), Britschgi (P)

Espulsi: Britschgi (P) 76’

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)