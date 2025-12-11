Roma a valanga: a Glasgow i giallorossi demoliscono il Celtic con un netto 3-0

Dopo l’inattesa battuta d’arresto con il Cagliari, la Roma di Gasperini si riprende nella maniera migliore, travolgendo per 3-0 il Celtic in quel di Glasgow. La partita si mette subito male per lo scatenato pubblico scozzese quando una deviazione sfortunata di Scales mette fuori causa Schmeichel per il vantaggio giallorosso. L’undici di casa non riesce ad imbastire una reazione significativa e viene punito per due volte nel finale del primo tempo da Evan Ferguson, che finora aveva trovato la porta con il contagocce. Dopo la seconda rete dell’irlandese, ingenuità clamorosa di Hermoso che regala un calcio di rigore agli scozzesi: per fortuna dei tifosi romanisti, però, Engels prende in pieno il palo e grazia Svilar. La partita, più o meno, finisce qui, con tanti cambi per Gasperini e il gol della speranza annullato all’ex Man City Iheanacho per fuorigioco. Arrivano quindi tre punti pesanti che fanno risalire i capitolini a ridosso della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League.

Roma straripante, il Celtic crolla

In quella che potrebbe essere una sfida cruciale per le possibilità di qualificazione della Roma, Gian Piero Gasperini decide per una mezza rivoluzione: dentro da subito sia El Shaarawy che Ferguson, con Soulé mezza punta alle loro spalle. Nonostante il supporto degli scatenati tifosi scozzesi, sono proprio i giallorossi a partire col piede giusto, mettendo subito in imbarazzo i padroni di casa. La Roma passa dopo soli sei minuti con un aiutino della Dea Bendata: calcio d’angolo a spiovere di Soulé, Scales anticipa Mancini ma colpisce in pieno la traversa ed il pallone entra alle spalle di Kaspar Schmeichel. La reazione del Celtic è immediata ma Mancini fa buona guardia sulle scorribande di Maeda: sul rovesciamento di fronte, Soulé riesce ad alimentare l’inserimento di El Shaarawy ma il suo tiro a giro finisce sul fondo. Dopo aver battuto gli acerrimi rivali dei Rangers, l’undici di Gasperini sta mettendo altrettanto in difficoltà il Celtic, che fatica ad uscire dalla propria metà campo in maniera significativa. La difesa scozzese va in barca ogni volta che la Roma batte un calcio d’angolo ma la banda del Gasp non riesce ad approfittare di questi sbandamenti per mettere al sicuro il risultato. Se El Shaarawy e Soulé mettono in posizione di tiro Celik, il turco non è preciso mentre un paio di minuti dopo Evan Ferguson spara una cannonata su un pallone liberato male dalla difesa ma colpisce solo il palo esterno.

Nonostante qualche tentativo dei padroni di casa, sono sempre i giallorossi a minacciare la porta difesa dall’esperto Schmeichel: prima El Shaarawy sbaglia tutto, poi Pisilli calcia alto da buona posizione. Alla fine, però, la costanza dei capitolini è premiata: Soulé si allarga sulla destra e scarica su Celik che si accorge dell’accorrente Ferguson e gli apparecchia un assist sontuoso. L’avanti irlandese non ha altro da fare che spingere il pallone in fondo al sacco per un meritatissimo 2-0 per la Roma. La reazione del Celtic, stavolta, è molto più consistente ed approfitta di un attimo di rilassamento della difesa capitolina: bella combinazione tra gli avanti del Celtic ma Hatate spreca un’occasionissima tirando altissimo. Proprio quando tutti si preparavano all’intervallo, Soulé imbecca Ferguson che si libera di Scales e mette un destro sul quale Schmeichel non può nulla. Sul rovesciamento di fronte, ingenuità clamorosa di Hermoso che trattiene Engels e causa un evitabilissimo calcio di rigore: dopo un giallo sia allo spagnolo che al capitano El Shaarawy per proteste, è proprio Engels a stampare il rigore sul palo interno e graziare Svilar. Si va negli spogliatoi su un nettissimo e meritatissimo 3-0 per la Roma.

Roma in controllo, annullato il gol di Bailey

Al rientro dagli spogliatoi il tecnico scozzese Wilfred Nancy decide di rivoluzionare la formazione: fuori sia Maeda che Nygren, spazio all’ex Man City Iheanacho e al fantasista Pablo Fernando. Il canovaccio della partita, però, non sembra cambiare: la Roma non ha più voglia di sprecare energie ma si limita a controllare la partita, cosa che spesso non è semplice per l’undici di Gasperini. Dopo qualche tentativo timido di Engels, pericoloso al 52’ il colpo di testa di Pisilli sul cross di El Shaarawy. Il Celtic minaccia la porta di Svilar sul rovesciamento di fronte quando Iheanacho riceve un gran pallone al limite dell’area di rigore e tira in porta, mandando il pallone fuori di un niente. Un paio di minuti dopo ci riprova dalla distanza McGregor ma il suo tiro dalla lunghissima distanza è poco preciso. La Roma non è più così brillante come nel primo tempo ma riesce a contenere i tentativi dei padroni di casa di riaprire la partita fino al 64’, quando Engels mette un bel cross per Iheanacho, che impallina Svilar. La gioia del pubblico del Celtic Park, però, dura davvero poco: il nigeriano, infatti, era in posizione irregolare al momento del cross del compagno, gol annullato.

Gasperini inizia a pensare al prossimo incrocio con il Como e decide di sostituire interamente l’attacco: fuori Soulé, Ferguson ed El Shaarawy, spazio a Pellegrini, Leon Bailey e Paulo Dybala. Il cambio sembra dare la scossa ai giallorossi che, infatti, trovano il poker pochi minuti dopo: gran ripartenza della Roma con Bailey che inizia l’uno-due con Mancini e poi è bravissimo a rientrare con il mancino e gonfiare la rete. La gioia incontenibile del giamaicano, che non segnava da parecchie settimane, dura però poco visto che, anche stavolta, il check del Var determina la posizione irregolare del centrocampista giallorosso. All’82’ la Roma sfiora ancora il poker quando Dybala lancia alla grande Bailey che si presenta a tu per tu con Schmeichel, che in qualche modo riesce a respingere il destro del giamaicano col piede. Un paio di minuti dopo Gasperini decide di dare qualche minuto al lungodegente Angelino al posto di Pisilli ma questa partita ha già detto tutto quel che doveva dire. Al Celtic Park finisce con un nettissimo 3-0 per la Roma, che risale la classifica di Europa League ed è ora ad un solo punto dal passaggio alla fase ad eliminazione diretta della competizione.

Il tabellino

CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney (46’ Donovan); Yang (61’ Ralston), McGregor, Engels, Tounekti; Hatate (77’ Balikwisha), Maeda (46’ Bernardo), Nygren (46’ Iheanacho). Allenatore: Wilfred Nancy

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hermoso (79’ Ziolkowski), Ndicka, Çelik, Pisilli (84’ Angelino), El Aynaoui, Soulé (69’ Pellegrini), Rensch; Ferguson (69’ Bailey), El Shaarawy (69’ Dybala). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 6’ Scales (aut) (R), 36’, 45+1’ Ferguson (R)

Ammoniti: 45+3’ Hermoso (R), 45+4 El Shaarawy (R), 77’ Ndicka (R), 88’ Ziolkowski (R)

Espulsi: -

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)