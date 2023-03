Ronaldinho è sempre super anche a 43 anni

Ronaldinho ha da poco compiuto 43 anni ma nonostante tutto dimostra come la classe non abbia età. Il Gaucho, infatti, si è dilettato in un'esibizione di footvolley dove ha dato sfoggio delle sue grandissimie qualità tecniche ma anche fisiche. Quarantatre anni e non sentirli... per gli scettici basta guardare questo video amatorialmente dove Dinho si esibisce in un match di footvolley e, dopo una serie di scambi, realizza un punto spettacolare in acrobazia.

Ronaldinho is still a baller. pic.twitter.com/YcC3fHWjsL — Football Tweet (@Football__Tweet) March 27, 2023

"Quando Ronaldinho mi puntava, io ridevo. Ero felice, perché vederlo mi faceva stare bene", le parole del suo ex compagno di nazionale Roberto Carlos e vedendo il video si capisce il perché il fortissimo esterno sinistro ex Inter abbia pronunciato queste parole d'elogio per il suo connazionale.

La carriera di Dinho

Ronaldinho cresce nelle giovanili del Gremio dove fa tutta la trafila nel settore giovanile. A 18 anni, nel 1998, fa il suo esordio con la prima squadra e in tre stagioni gioca 125 partite segnando 58 reti realizzando un elevato numero di assist. Nel 2001 arriva finalmente in Europa, tra le fila del Psg, e con i francesi disputa due stagioni ad alto livello con 25 gol in 77 partite disputate. Nel 2003 passa al Barcellona ed è proprio lì che il Gaucho esplode: cinque anni, 207 presenze e 94 gol al suo attivo. Nel 2008 arriva finalmente in Italia, tra le fla del Milan, con cui in due anni e mezzo gioca 95 partite segnando 26 reti.

Dopo l'esperienza rossonera torna in Brasile tra le fila del Flamengo prima con 28 reti in 72 partite disputate. Passa poi all'Atletico Mineiro dove segna ulteriori 27 gol in 85 gettoni. Nel 2014-15 gioca per i messicani del Quereteraro prima di chiudere la carriera alla Fluminense nel 2015. Il ritiro nel 2018 a quasi 38 anni. Ronaldinho ha anche messo insieme quasi 100 gettoni con la nazionale verdeoro, 97 per l'esattezza, con 33 reti realizzate. L'ex Milan ha anche giocato 13 partite con l'under 17, 17 con l'under 20 e ben 27 con la nazionale olimpionica.

Il palmares del Gaucho

L'ex funambolo del calcio mondiale ha vinto il Mondiale del 2002 in Corea e Giappone ma anche una Coppa America nel 1999 e una Confederations Cup nel 2005. Con i club invece, i titoli sono 14: un campionato Gaúcho, una Copa Sul-Minas con il Gremio, un campionato Carioca con il Flamengo nel 2011, un campionato Mineiro con l'Atlético Mineiro nel 2013. In Europa, invece, ha vinto due campionati spagnoli con il Barcellona nel 2004-2005, 2005-2006, due Supercoppa di Spagna sempre con i blaugrana e una Champions League nel 2005-2006. In patria, invece, ha vinto una Coppa Libertadores e una Recopa Sudamericana con l'Atlético Mineiro: 2014