Ronaldo ingaggia un paramilitare: chi è la sua nuova guardia del corpo

Ascolta ora 00:00 00:00

Acque agitate in casa Ronaldo: dopo alcune minacce social ricevute nelle ultime settimane, Cristiano e la compagna Georgina Rodriguez hanno deciso di innalzare il livello di sicurezza nominando una nuova guardia del corpo e licenziando i membri precedenti del team che li accompagnavano da tempo anche nella loro esperienza in Arabia Saudita da quando il portoghese milita nella squadra dell'Al-Nassr.

Chi è Claudio Miguel Vaz

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il prescelto è Claudio Miguel Vaz, noto esperto di sicurezza che si è fatto conoscere anche attraverso i social media, soprattutto Instagram dove conta oltre 12mila follower. Si tratta di una figura molto esperta e riconosciuta nel settore della sicurezza privata: con la sua formazione paramilitare, si è specializzato nel lavoro nei quartieri più problematici del Portogallo iniziando a costruirsi una certa reputazione proteggendo molti artisti urbani come ad esempio il rapper Nga. In passato ha lavorato con atleti di alto livello e calciatori internazionali tra cui Rafael Leao e Gelson Martins che lo avrebbero raccomandato personalmente a Ronaldo.

"Proteggere a ogni costo"

" Penso che sia giunto il momento di uscire dai riflettori e continuare a lavorare nell'ombra. Sto pensando di cancellare il mio account Instagram e di prendere le distanze dai social media ", è uno dei messaggi pubblicati da Vaz circa due anni fa che fa capire in quale modo si approccia alla sua professione. In un altro post ha scritto che il suo mantra è " proteggere fino all'ultimo respiro ". Su Instagram sono numerosi i post in cui appare con un mitra e con l'uniforme d'ordinanza

Le minacce ai Ronaldo

Questo cambiamento repentino sulla guardia del corpo si è resa necessaria dopo minacce social che non si sarebbero limitate a inutili commenti ma a seri avvertimenti che hanno fatto preoccupare la famiglia come riportato dai media portoghesi. Come spiega il quotidiano Nst, la protezione è innanzitutto rivolta verso i propri figli: Georgina avrebbe iniziato a limitare drasticamente l'esposizione dei suoi figli sui social a differenza del recente passato quando erano numerosi momenti di condivisione della quotidianità.

Adesso, invece, i loro volti sono volutamente oscurati da emoji o esclusi dai post.

Se in un primo momento i follower credevano si trattasse di scelte personali, fonti vicine alla coppia hanno spiegato che si tratta principalmente di motivi di sicurezza così da impedire che i figli possano essere presi di mira. Sempre secondo il quotidiano, Ronaldo e la famiglia si sarebbero trasferiti in una proprietà più sicura a Riyadh, dotata di un bunker e di sistemi di sorveglianza all'avanguardia.