Ronaldo, la fine di un'era: escluso dopo 20 anni dalla lista del Pallone d’oro

Il suo nome non c'è, non è scritto, non si legge. E non si tratta di un errore macroscopico: Cristiano Ronaldo non fa parte della lista dei 30 calciatori finalisti che si contenderanno il Pallone d'Oro. Il campione portoghese che ha vinto il riconoscimento per ben cinque volte nella sua carriera oltre a essere stato il più giovane vincitore quando aveva soltanto 21 anni e tre mesi, per la prima volta dal 2003 è il grande escluso.

Ronaldo, la "ricca" fine di una carriera stellare

I soldi sauditi, alla fine, hanno avuto la meglio ma lo hanno allontanato dal calcio (europeo) che conta e dopo 20 anni non è più tra i migliori calciatori del pianeta. Cr7 è approdato a gennaio alla corte dell'Al Nasrr per una cifra che, come abbiamo visto sul Giornale.it, prevede un guadagno netto di circa 70 milioni di euro l'anno che possono essere tranquillamente quasi triplicati (200 milioni) tra bonus, pubblicità e quant'altro. Cifre astronomiche che, però, non gli consentiranno più di rincorrere Leo Messi, il calciatore che ha più palloni d'oro nella bacheca di casa (ben sette).

L'età passa per tutti (a febbraio Ronaldo ha compiuto 38 anni) ma l'attaccante portoghese ha senz'altro preferito chiudere la sua carriera "coccolato" in Medio Oriente. Tra l'altro, a parte le foto e gli applausi del pubblico saudita che ne ha apprezzato le sue gesta in gioventù, non è che questi primi mesi siano stati proprio indimenticabili: ad aprile il presidente dell'Al Nasrr lo aveva definito una "truffa" per le prestazioni altalenanti soprattutto per non essere riuscito a incidere nella semifinale della Supercoppa Saudita con una sconfitta bruciante per 3-1 dai rivali dell'Al-Ittihād. Gli stessi tifosi, dopo una breve luna di miele, avevano perso le staffe e inneggiato a Messi per alcuni gesti antisportivi che Ronaldo avrebbe causato ai suoi avversari. La situazione attuale, però, sembra essersi ristabilita ma Cr7, probabilmente, non è il "Messia" che gli arabi si aspettavano che arrivasse.

Leo Messi favorito per la vittoria

L'eterno rivale, Leo Messi, nonostante anche lui abbia scelto un campionato non proprio di prim'ordine giocando nell'Inter Miami (negli Usa), fa parte della lista di chi potrebbe vincere il Pallone d'Oro (ed è il principale favorito) avendo dalla sua la vittoria del Campionato Mondiale invernale in Qatar, trascinando l'Argentina a un titolo che le mancava dal 1986. Subito dietro si piazzano fenomeni del calibro di Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham e Bukayo Saka giusto per fare alcuni dei nomi inseriti dagli organizzatori di France Football. L'unico italiano presente in lista è il centrocampista dell'Inter e della Nazionale, Nicolò Barella. Il vincitore sarà annunciato il prossimo 30 ottobre a Parigi.