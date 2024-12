Un sabato modestissimo per la Serie A

Ascolta ora 00:00 00:00

Per fortuna la Roma ha vinto perché è stato un sabato modestissimo, lo 0 a 0 tra Genoa e Torino non è stata una cosa dignitosa ma il pareggio di Juventus Bologna ancora peggio e per colpa esclusiva del gruppo Motta, disastrosi, slegati, senza carattere, puniti due volte e salvati da un probabile rosso a Kalulu e dal gol finale di Mbangula che ha rimediato una ridicola e disarmante prova della squadra.

È il nono pareggio di Motta e la propaganda che lo sta appoggiando dovrà pure arrendersi,la luna di miele è finita, mercoledì contro il Manchester City, che ha pareggiato pure lui, si prepari a consegnare le armi perché non ci sono le premesse cioè i calciatori, la squadra gioca male e si sono percepiti i ghigni di Allegri da remoto.

A sera la Roma si è rialzata contro il Lecce nel duello della disperazione, Ranieri è come lo spot del famoso formaggio “vuol dire fiducia”, Friedkin junior ha

viaggiato sul bus con la squadra, sta a vedere che la cosa si ripeterà per scaramanzia. Notizia felice per Gasperini, nel Real Madrid che ha battuto il Girona si è infortunato Bellingham. All’Atalanta corre l’acqua per l’orto.