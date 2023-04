La Salernitana beffa l'Inter al 90' con l'ex Candreva. I nerazzurri non vincono più

L'Inter di Simone Inzaghi crea tantissimo contro la Salernitana, la sblocca subito con Gosens dopo sei minuti, spreca tanto ma trova anche e soprattutto un grande Ochoa sulla sua strada e alla fine viene incredibilmente beffata e gelata da un incredibile gol del grande ex Antonio Candreva al 90'. Il risultato della sfida dell'Arechi si può definire bugiardo per quanto visto nell'arco dei 90 minuti di gioco, con gli ospiti che hanno creato tantissimo, sprecato alcune occasioni e trovato uno strepitoso Ochoa che ha tenuto in piedi i suoi con almeno 4-5 parate di grandissimo livello.

L'Inter, però, non l'ha chiusa tenendo in linea di galleggiamento i granata che alla fine, con un po' di fortuna, sono riusciti a trovare la rete del pareggio con l'ex della sfida autore del settimo gol in carriera ai nerazzurri. La Salernitana aveva colpito anche una traversa al 71' con Dia ma anche e soprattutto l'Inter era andata vicino più volte al gol sia nel primo che nel secondo tempo. Con questo pareggio la squadra di Inzaghi aggancia a quota 51 punti il Milan (in campo stasera contro l'Empoli) ma potrebbe perdere ulteriore terreno sulla corsa alla Champions League, dato che rischia l'aggancio dell'Atalanta, l'allungo di Milan e Lazio e il sorpasso della Roma. Questo pareggio non è propriamente un buon viatico in vista del match di Champions League di martedì 11 aprile contro il Benfica: servirà la migliore Inter per uscire indenne dal Da Luz.

La cronaca della partita

L'Inter parte forte e al 6' è già in vantaggio con Gosens che raccoglie la spizzata di testa di Lukaku, ben imbeccato da Asllani, per bucare di sinistro di prima intenzione Ochoa. Passano 3 minuti e Lukaku si mette in proprio con un tiro di destro che si spegne di pochissimo fuori alla destra di Ochoa. Al 14' Gosens fugge sulla sinistra e la mette in mezzo per Lukaku che non ci arriva (imprecisa però la palla del tedesco). Passa un minuto ed è ancora Gosens protagonista con un colpo di testa centrale sul cross di Barella. Ancora Lukaku protagonista al 23' con il suo sinistro che viene sporcato e controllato in due tempi da Ochoa. Al 31' bel cross di Gosens per Correa che colpisce in arretramento: grande parata del portiere messicano della Salernitana. Il primo tiro dei granata arriva al 43' con Coulibaly che ci prova di prima intenzione da fuori area: para a terra Onana. In pieno recupero cross preciso di destro di Dumfries per Lukaku che la schiaccia bene di testa: parata fortunosa di Ochoa sulla linea di porta di ginocchio.

Nella ripresa Paulo Sousa inserisce un'altra punta, Dia per Bronn ma la prima occasione è dell'Inter con Barella che al 49' va al tiro dalla lunga distanza e colpisce il palo a Ochoa battuto, poi la Salernitana si salva in angolo. Al 51' de Vrij prende bene il tempo sul calcio d'angolo battuto da Asllani ma non inquadra la porta. Al 58' tiro-cross pericoloso di Candreva con Onana che accompagna in angolo. Grande staffilata di Mkhitaryan al 63', Ochoa devìa in angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo colpo di testa di Dumfries, il portiere granata para ancora. Al 65' traversa dell'Inter con Lukaku in tutto di testa, poi sulla respinta miracolo di Ochoa su de Vrij. Prima grande occasione della gara per la Salernitana al 71' con Dia che colpisce la traversa, anticipando Darmian, sul bel cross di Candreva. Lukaku manda in contropiede Lautaro all'82' ma l'argentino tutto solo davanti a Ochoa calcia debolmente di sinistro. Sponda di Daniliuc all'83' per Dia che calcia in porta trovando la parata sicura di Onana. Brozovic serve bene Lukaku al limite dell'area ma ancora Ochoa respinge. Al 90' la beffa per l'Inter con il gol dell'ex Candreva che, con un tiro-cross fortunoso, insacca all'incrocio dei pali.

Il tabellino

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola (66' Trost-Ekong); Bronn (46' Dia), Coulibaly (66' Nicolussi-Caviglia), Vilhena (80' Bohinen), Bradaric; Candreva, Kastanos (85' Botheim); Piatek. Allenatore: Paulo Sousa



INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella (66' Brozovic), Asllani (66' Gagliardini), Mkhitaryan, Gosens (75' Dimarco); Correa (66' Lautaro Martinez), Lukaku (85' Dzeko). Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: 6' Gosens (I), 90' Candreva (S)

Ammoniti: de Vrij, Coulibaly, Nicolussi, Gagliardini

Arbitro: Michel Fabbri (Ravenna)