Salernitana-Empoli: i toscani espugnano l’Arechi. Crisi Salernitana

Colpaccio esterno dell’Empoli che supera 1-2 la Salernitana in trasferta. Le due formazioni erano arrivate a questa partita con l’obbligo di fare punti. Obiettivo raggiunto, seppur soffrendo, dai toscani che fanno un deciso balzo in classifica staccando la zona retrocessione di 3 punti. Male i granata che soffrono e creano poche occasioni da gol. La squadra di Inzaghi è ferma a 13 punti.

Nella prima frazione di gioco poche le occasioni da gol da una parte e dall’altra. Per circa 40 minuti superiorità dell’Empoli che riesce a sbloccare la partita con una autorete. Dopo il vantaggio i toscani controllano il gioco senza particolari patemi. La Salernitana, invece, soffre e si rende pericolosa solo sul finire del tempo prima con Dia e poi con Kastanos. Anche nel secondo tempo parte meglio l’Empoli che si rende pericoloso in due occasioni. Ma questa volta è la Salernitana ad essere più concreta tanto che pareggia con Weissman, al suo debutto in Serie A. I granata spingono forte ma è l’Empoli che sfrutta al meglio due occasioni sul finale. Vittoria meritata per i toscani.

Primo tempo

Partenza cauta delle due squadre che avevano un bisogno disperato di punti. La squadra di Inzaghi prova a controllare il gioco mentre l’Empoli si difende con ordine. Sono i toscani ad avere la prima occasione della partita. Al 9' da calcio d’angolo battuto corto, la palla arriva in area a Ismajli che stacca di testa ma non centra la porta. Al 20' altra chance per gli ospiti. Da corner assist di Cambiaghi per Cerri che per poco non ci arriva.

Empoli più deciso. E al 23’ i toscani la sbloccano con un autogol. Cross a rientrare di Cambiaghi dalla sinistra, Zanoli tocca di testa ma spiazza il proprio portiere. Palla in rete per il vantaggio ospite. Salernitana in difficoltà: fino ad ora i granata non hanno creato pericoli per la porta di Caprile. Al 35’ ancora Cerri pericoloso. L’attaccante anticipa un avversario e colpisce la palla in tuffo sul cross proveniente dalla sinistra: fuori di poco.

Al 39' primo tentativo dei campani. Dia in area trova lo spazio per il mancino: palla di poco a lato. Al 45' grande occasione per Kastanos. Dopo un rimpallo aereo, il pallone arriva al cipriota che si coordina bene dalla lunetta e calcia a mezz'altezza: Caprile devia in angolo

Secondo tempo

Anche nel secondo tempo è l’Empoli più intraprendete. Al 46' ci prova Zurkowski che di testa devia un cross: Ochoa non si lascia sorprendere. Altra occasione al 64': Cacace da fuori area prova il tiro a giro: palla esce di poco. La Salernitana, però, c’è e al 69 trova il pari con Weissman, al suo esordio in Serie A. Cross morbido di Candreva in area, pallone colpito alla perfezione dal difensore granata: Caprile battuto.

Il gol dà la carica ai granata. La squadra di Inzaghi prova a spingere forte ma non creano particolari azioni pericolose. L’Empoli, però, non pensa solo a difendersi ma anche a ripartire. All’86’ Fazzini entra in area e viene steso da Pellegrino: rigore! Sul dischetto va Niang che non sbaglia. Al 94’ la chiude Cancellieri che sfrutta al meglio un contropiede.

Il tabellino

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi (41’ Weissman), Boateng (59’ Pirola), Pellegrino; Zanoli (46’ Sambia), Maggiore (76’ Coulibaly), Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos (59’ Tchaouna); Dia. Allenatore: Filippo Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Luperto, Ismajli; Gyasi, Grassi, Maleh (70’ Fazzini), Cacace; Zurkowski (78’ Kovalenko), Cambiaghi (78’ Cancellieri); Cerri (70’ Niang). Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Marcatori: 23’ Zanoli (Sal) autorete, 69’ Weissman (Sal), 88’ Niang (Emp) rig., 94’ Cancellieri (Emp)

Ammoniti: Maleh (Emp), Zanoli (Sal), Basic (Sal), Coulibaly (Sal)