Salernitana-Milan: ecco dove vederla e le probabili formazioni

Il Milan di Stefano Pioli nella tana della Salernitana del grande ex Pippo Inzaghi che ha bisogno di fare risultato per restare saldo sulla sua panchina vista la brutta situazione del club campano, ultimo in classifica. I rossoneri arrivano alla sfida dell'Arechi forti del 3-0 contro il Monza di Palladino che ha consolidato il terzo posto in classifica mentre i padroni di casa sono reduci dal sonoro 4-1 rimediato in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il Milan ha la necessità di vincere per dare continuità di risultati ma soprattutto per non perdere il treno scudetto, con l'Inter di Simone Inzaghi oggi distante 9 punti e domani impegnata in casa contro il Lecce di Marco Baroni: Stefano Pioli potrà di fatto contare sulla formazione tipo con il centrocampo titolare formato da Loftus-Cheek, il rientrante a tutti gli effetti Bennacer e Reijnders. In attacco il solito tridente composto da Leao-Giroud-Pulisic, mentre in difesa spazio a capitan Calabria a destra con Theo Hernandez che tornerà a sinistra con la coppia centrale composta da Tomori-Kjaer e in porta Maignan. I tre punti sono di fondamentale importanza per entrambe le squadre con la Salernitana che ancora di più ha bisogno di una vittoria pesante per tirarsi fuori dalle sabbie mobili dell'ultimo posto. In più, il Milan potrà contare su un nuovo elemento dello staff: Zlatan Ibrahimovic.

Qui Milan

Alla vigilia del match dell'Arechi, Pioli ha presentato così la sfida contro la squadra di Pippo Inzaghi: " Se abbiamo cambiato mentalità dopo la sfida contro il Newcastle? Dipenderà dal risultato di domani con la Salernitana. Stiamo cercando di trovare la giusta continuità. Domani è importante, conosciamo le loro caratteristiche e i nostri punti di forza. Difesa a tre? La Salernitana cambia modo di attaccare. Ci metteremo in campo nel modo più adatto".

A Salerno ci sarà anche il neo acquisto Zlatan Ibrahimovic con Pioli che ha spiegato: "È il solito Zlatan. Si sta approcciando a un ruolo diverso, è molto curioso e motivato, sarà con noi a Salerno. È un valore aggiunto per me e per il club. Ha grande esperienza, è il simbolo di chi sfida le sfide" . Pioli ha poi parlato dell'emergenza infortuni che affligge il Milan da inizio stagione: "Non faccio il bollettino medico, ma è certo che siamo in emergenza. Gli ultimi infortuni sono stati di dinamica strana. Tornare alla normalità è il nostro obiettivo. Il club sa le mie richieste ed è disposto a intervenire a gennaio. Non so la tempistica, se già all'inizio". A Pioli è stato poi chiesto un primo mini bilancio della stagione: "Non possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora, ma possiamo rendere migliore di quello che è stata finora".

Qui Salernitana

Il Milan troverà una Salernitana agguerrita, aggressiva e vogliosa di vincere con Pippo Inzaghi che non rinnega il suo passato ma che vorrà fare uno sgambetto ai rossoneri: "Il Milan è la mia vita, ma ora voglio una partita perfetta per mettere in difficoltà questo Milan. Siamo pronti. A Bergamo abbiamo fatto bene come contro Sassuolo e Lazio, la squadra ha dato segnali positivi e dimostrato voglia, spirito e attaccamento. Dobbiamo continuità a questi aspetti anche perché abbiamo poco da perdere e dobbiamo dare il massimo". E ancora: "Cambieremo qualche interprete anche se la strada intrapresa è quella giusta, ma serve capire chi ha recuperato meglio. Ormai nel calcio i cambi sono decisivi e farò scelte anche in base a questo aspetto. In attacco abbiamo un potenziale da sfruttare al massimo e giocheremo con tre attaccanti dal primo minuto. I tifosi e il presidente meritano di più".

Dove vedere la partita e le probabili formazioni

Salernitana-Milan, venerdì 22 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Zona DAZN la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Dia, Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli