Salernitana-Roma 1-2: per i giallorossi una vittoria dal profumo di Champions

Continua l’effetto De Rossi. Pur soffrendo molto nel primo tempo, la Roma batte la Salernitana per 2-1. Una vittoria che consente alla formazione giallorossa di agguantare il quinto posto, posizionandosi a un solo punto dall’Atalanta quarta. I granata, invece, pur giocando bene escono sconfitti: i campani restano lontani dalla zona salvezza di 6 punti.

Primo tempo dai due volti. Inizialmente è la Roma a controllare il gioco facendo un gran possesso palla. Poi escono fuori i granata che vanno più volte vicino al gol con Candreva. La Roma non tira mai in porta. La prima frazione di gioco si conclude senza reti. La ripresa si apre con la Roma che va in vantaggio grazie a un rigore messo a segno da Dybala. La Salernitana spinge alla ricerca disperata del pareggio. Ma sono i giallorossi ad andare di nuovo in gol. Questa volta è Pellegrini a metterla dentro. Sembra fatta ed invece la Salernitana la riapre subito con un gol di Kastanos. Poi più nulla.

Primo tempo

Ritmi di gara elevati fin dalle prime battute. La Roma prova a controllare il gioco mentre la Salernitana attende per, poi, cercare gli spazi per ripartire. Sono i campani ad effettuare il primo tiro. Al 13' Candreva prova la conclusione di controbalzo pressato dalla difesa romanista: Rui Patricio para senza particolari problemi. Nonostante il possesso palla nettamente a favore dei giallorossi è ancora la Salernitana a rendersi pericolosa.

Al 24’ altra giocata di Candreva dal vertice sinistro dell'area di rigore: la conclusione a giro esce di poco sopra la traversa. Al 31’ ci prova Bradaric ma l’estremo difensore della Roma è attento e devia la palla in tuffo. Candreva è scatenato. Al 35' il centrocampista granata riceve palla al limite dell'area e calcia di prima intenzione: pallone esce di poco oltre la traversa. Il primo tempo si conclude con gli animi che si scaldano ma senza altre azioni pericolose.

Secondo tempo

La ripresa si apre con la Roma che spinge e trova subito un’occasione per andare in vantaggio. Fallo di mani in area salernitana di Maggiore e rigore per la Roma. Sul dischetto va Dybala che non sbaglia. La Salernitana prova a reagire. È sempre Candreva a rendersi pericoloso. Al 61’ il centrocampista granata crossa per Simy che a pochi passi dalla porta mette fuori.

Gol sbagliato, gol subito. Al 69’ la Roma raddoppia. Karsdorp mette in mezzo dove c’è Pellegrini che, da posizione favorevole, insacca. Sembra fatta per i giallorossi. E invece due minuti dopo la Salernitana riapre la partita con un con un preciso colpo di testa di Kastanos su cross di Tchaouna. I granata si sbilanciano per trovare il gol del pareggio ma non creano alre azioni pericolose.

Il tabellino

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Pierozzi (79’ Zanoli), Daniliuc, Gyomber (73’ Lovato), Bradaric; Sambia (62’ Martegani), Basic (62’ Kastanos), Maggiore; Candreva, Tchaouna; Simy (73’ Ikwuemesi). Allenatore: Filippo Inzaghi

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Kristensen; Pellegrini (88’ Huijsen), Cristante, Bove; Dybala (71’ Aouar), Lukaku, El Shaarawy (79’ Zaleski). Allenatore: Daniele De Rossi

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)

Marcatori: 51’ Dybala (Rom), 69’ Pellegrini (Rom), 71’ Kastanos (Sal)

Ammoniti: Pierozzi (Sal), Pellegrini (Rom), Dybala (Rom) dalla panchina, Inzaghi (Sal) non dal campo, Candreva (Sal), Rui Patricio (Rom)