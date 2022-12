"Salt Bae può baciarmi il c...". Cosa è successo dopo la festa dell'Argentina

La presenza del ristoratore Nusret Gökçe, più noto come Salt Bae, tra i giocatori dell'Argentina subito dopo la vittoria della Coppa del mondo ha scatenato ben più polemiche di quanto, forse, l'imprenditore non si aspettasse. Deve la sua fama al modo in cui sala le sue portate e negli anni è diventato una vera e propria celebrità. Vanta numerosissime star tra i suoi clienti nei locali di tutto il mondo, alcuni dei quali sono diventati col tempo suoi amici. Forse, anche per questo motivo si è sentito in diritto di intrufolarsi tra i giocatori dell'Argentina durante i festeggiamenti. Ma il suo atteggiamento non è stato gradito da molti, primo fra tutti Leo Messi e tutti gli altri calciatori dell'Argentina. Ma tra quelli che hanno attaccato con più vigore Salt Bae c'è il calciatore italiano con cittadinanza americana Giuseppe Rossi.

#SaltBae can kiss my ass. Wanting all that attention and touching the cup. Who da fuq are you bro? You’re 2 minutes of fame are up. Next. — GIUSEPPE ROSSI (@GiuseppeRossi22) December 21, 2022

Pepito, così come lo soprannominò Enzo Bearzot, si è scagliato duramente contro Salt Bae attraverso il suo profilo social con un tweet che è rapidamente diventato virale, ottenendo migliaia di like e di condivisioni. Il tweet, scritto in inglese, ha fatto il giro del mondo: " Salt Bae può baciarmi il culo, volendo tutta quella attenzione e toccando la coppa. Chi cazzo sei fratello? I tuoi due minuti di fama sono scaduti. Il prossimo ". Giuseppe Rossi, esprimendo una rabbia a tratti incomprensibile, ha però riassunto in un tweet la rabbia di molti. L'imbarazzo dei calciatori dell'Argentina in quei momenti era palpabile: Salt Bae ha fermato numerosi calciatori dell'Albiceleste per avere un selfie insieme a loro quando ancora erano in corso i festeggiamenti in mezzo al campo con la coppa del mondo.

Ovviamente, quello maggiormente preso di mira da Salt Bae è stato Leo Messi, letteralmente rincorso da Salt Bae. Ma se i calciatori dell'Argentina sono riusciti ad abbozzare, concedendosi per selfie e foto con Salt Bae nonostante il momento, sembra che Giuseppe Rossi non sia riuscito ad accettare quella che, dal suo punto di vista, è stata una mancanza di rispetto imperdonabile verso i calciatori e verso quel momento così unico della loro carriera. Da più parti il ristoratore è stato accusato di eccessivo protagonismo, di cercare di intromettersi a tutti i costi nella mischia per ottenere un po' più di visibilità per se stesso e, quindi, per il suo business. Ma sono anche numerosi quelli che hanno trovato divertente la sua incursione, scatenando meme sul web di grande successo.