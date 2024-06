Salva una coppia che stava annegando alle Maldive: il gesto eroico del calciatore spagnolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è reso protagonista di un salvataggio provvidenziale mentre si trovava in vacanza con la fidanzata alle Maldive, tuffandosi in acqua senza esitare un solo istante per prestare soccorso a una coppia in evidenti difficoltà che rischiava di annegare: il calciatore spagnolo 22enne Sergio Arribas è balzato agli onori della cronaca per il suo gesto eroico e il video del suo intervento è divenuto in breve tempo virale sul web e sui principali social network.

In quel momento il giovane centrocampista ora in forze all'Almeria, stava facendo un bagno nella piscina privata della camera dell'albergo presso cui stava soggiornando insieme alla fidanzata, quando la sua attenzione è stata attirata dalle grida disperate di una donna in preda al panico. A pochi metri di distanza da lui si trovava una coppia in chiare difficoltà: "Sto annegando" , riesce a gridare una turista, allertando il calciatore.

Dopo essersi affacciato dalla piscina e aver compreso da dove provenivano le grida di aiuto, senza indugiare nppure un istante, Sergio Arribas si è precipitato verso lo scivolo che univa la sua camera d'albergo allo specchio di mare sottostante, raggiungendo i due turisti in difficoltà con poche bracciate, come si evince chiaramente dalle immagini riprese da una videocamera di sicurezza.

L'intervento del giovane canterano del Real Madrid è stato determinante a salvare la vita alla donna e al suo compagno, che stavano seriamente per annegare. Il gesto del 22enne è stato celebrato con entusiasmo su tutti i social media.

Classe 2001, Sergio Arribas è entrato a far parte della cantera del Real Madrid dopo aver militato nelle giovanili del Pérez Galdòs prima e del Laganés poi. Nel 2019/2020 dà il suo prezioso contributo alla vittoria della Uefa Youth League da parte del Real Under-20, che sconfigge in finale il Benfica col risultato di 3-2.

La stagione successiva è promosso nel Castilla, e viene convocato per la prima volta in prima squadra a settembre: il debutto tra i professionisti ne La Liga avviene nei minuti di recupero del match contro la Real Sociedad il 20 settembre 2020, mentre il 9

dicembre esordisce in Champions League. Alla fine della scorsa stagione avviene invece la cessione a titolo definitivo all', società retrocessa in seconda divisione con solo 21 punti in 38 partite.