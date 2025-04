La Samp si aggrappa alle glorie del passato

Ascolta ora 00:00 00:00

Che magnifica storia è quella che arriva dalla sponda Samp di Genova, finita sul ciglio della retrocessione dopo una stagione di ambizioni e programmi puntualmente traditi. È la storia molto romantica che ci riconcilia con i buoni sentimenti del calcio e conferma che a ogni regola -quella cinica attuale del business al comando di qualsiasi operazione calcistica- può corrispondere l’eccezione.

Questa volta l’eccezione viene addirittura dallo staff di Roberto Mancini, appena uscito dall’avventura danarosa di ct dell’Arabia, rientrato in Italia con qualche vincolo fiscale in più e per questo impossibilitato ad accettare un nuovo contratto con tesseramento ufficiale sotto le insegne della Figc. Ma al richiamo della sua foresta, Roberto Mancini non ha saputo resistere. E così ha deciso di affidare a due collaboratori storici - Chicco Evani e Attilio Lombardo, già con lui nello staff azzurro campione d’Europa a Londra 2021- il compito di tentare la disperata impresa di salvare la Samp.

Ieri è stato esonerato il secondo allenatore della stagione, Leonardo Semplici, successore di Andrea Pirlo: i risultati sono stati ancor più deludenti e la posizione in classifica della Samp è diventata inquietante, terz’ultima con appena 32 punti. Così il presidente Manfredi si è rivolto a Mancini tramite il figlio Andrea, che nel club ricopre il ruolo di ds.

Mancini potrà fare il consulente, sarà in tribuna, sul campo, a Bogliasco lavoreranno Evani e Lombardo (inviati in gran segreto a Spezia domenica sera per assistere al derby perso 2 a 0 dalla Samp) per preparare la sfida col Cittadella (sabato prossimo a Marassi).