Il Sassuolo cala il poker contro la Juventus. Clamoroso autogol di Gatti e Berardi graziato

La Juventus di Massimiliano Allegri cade per 4-2 sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi. A decidere il match le reti di Laurentié, Berardi, Pinamonti e l'autorete incredibile di Gatti con in mezzo l'altra goffa autorete di Vina, dell'1-1, e la momentanea marcatura del 2-2 di Chiesa. La partita del Mapei Stadium è stata equilibrata, tesa e ricca di episodi con i neroverdi che hanno meritato la vittoria per quanto proposto nell'arco di tutto il match con Berardi lettaralmente scatenato ma anche protagonista di un episodio da moviola che poteva costargli un espulsione che rivedendo le immagini sarebbe stata sacrosanta, sul punteggio di 2-1 in favore dei padroni di casa. Clamorosi gli autogol di Vina ma soprattutto di Gatti che ha decretato il 4-2 finale. Brutta papera di Szczesny, invece, che ha portato al vantaggio del Sassuolo. ll portiere polacco non è stato preciso nemmeno in occasione del 3-2 dei neroverdi siglato da Pinamonti con una respinta non ottimale sul tiro di Laurentiè.

Con questo successo il Sassuolo sale a quota 6 punti e dà una bella risposta ai critici che non ci erano andati giù leggeri dopo il 4-2 subito in rimonta la scorsa settimana dal Frosinone. Di contro, brutto stop, il primo stagionale, per la Juventus che resta inchiodato a quota 10 punti e che rischia di scivolare a meno cinque dall'Inter di Simone Inzaghi se domani sera avrà la meglio sul campo dell'Empoli ultima in classifica. Nel prossimo turno la Juventus ospiterà il Lecce, il 26 settembre, mentre il Sassuolo andrà a giocare a San Siro contro l'Inter il giorno successivo. Brutta sconfitta però per la Vecchia Signora che ha perso una ghiotta occasione per dare un segnale importante al campionato e alle rivali scudetto. Questo stop, invece, testimonia come la Juventus abbia diversi problemi da risolvere un po' in tutti i reparti con un Vlahovic appannato e con una difesa da incubo.

La cronaca della partita

La Juventus parte forte nel primo tempo con tre buone occasioni per colpire nei primi dieci minuti. A segnare, però, è il Sassuolo al minuto 12' con Laurentiè sulla papera di Szczesny che di fatto si butta in porta il tiro potente del francese. Al 21' però il risultato torna in parità in virtù dell'autorete di Vina che per anticipare McKennie su assist di Chiesa infila invece la porta difesa da Cragno. Locatelli tena il gol dell'ex al 29' ma Henrique lo mura. Al 38' Szczesny tiene inchiodato il risultato sull'1-1 con una grande parata sul tentativo di Erlic. Al 41' il Sassuolo ripassa in vantaggio con il gran gol di Berardi che arriva in corsa, dopo la grande azione di Matheus Henrique, e la mette dentro calciando in maniera chirurgica. Al 44' la Juventus reclama un rigore sul mani di Tressoldi sul cross di Gatti ma per arbitro e Var non c'è niente.

Nella ripresa dopo circa 15' di equilibrio ecco la grande occasione per il Sassuolo con Laurientè che solo davanti alla porta calcia clamorosamente alto. Al 58' episodio da moviola: fallo di Berardi su Bremer che interviene in maniera scomposta sulla tibia del difensore brasiliano per l'arbitro è giallo e per il Var non è rosso. Al 65 Vlahovic si presenta bene davanti a Cragno, ma strozza troppo il sinistro e mette fuori la migliore occasione della partita della Juventus. Il Sassuolo tiene il pallino del gioco ma al minuto 780 la Juventus pareggia con Federico Chiesa che riceve da Fagioli all'interno dell'area di rigore e scarica un destro in porta che viene deviato imparabilmente da un difensore neroverde. All'82' Laurentiè calcia potente ma Szczesny respinge male con Pinamonti che in tap in di testa segna il 3-2. Al 93' Defrel, da dentro l'area di rigore, colpisce di destro ma colpisce la traversa con la sfera che non entra sbattendo sulla linea. Al 95' clamoroso autogol di Gatti che chiude sul 4-2 la partita: il difensore bianconero riceve palla da Szczesny ma non si accorge che il portiere è fuori dall'area di rigore e compie la clamorosa topica.

Il clamoroso autogol di Gatti e la papera di Szczesny

La mancata espulsione di Berardi

Al 58' brutto intervento di Berardi nei confronti di Bremer ma per arbitro e Var non è un intervento da rosso (qualche dubbio rimane)

#SassuoloJuve, a metà ripresa #Berardi interviene così su #Bremer ( DAZN): tacchetti esposti, ginocchio teso e punto di contatto alto mi fanno protendere per il “Grave fallo di gioco” (e conseguente cartellino rosso).



Rosso. pic.twitter.com/AL0zraEi3u — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) September 23, 2023

Il tabellino

Sassuolo: Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina (91' Ferrari), Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami (85' Pedersen), Laurientè (850 Castillejo); Pinamonti (85' Defrel). Allenatore Alessio Dionisi

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Mckennie (60' Weah), Miretti (46' Fagioli), Locatelli (83' Milik) Rabiot, Kostic (46' lling jr); Chiesa, Vlahovic (76' Kean). Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: 12' Laurentiè (S), 21' aut Vina (J), 41' Berardi (S), 82' Pinamonti (S), 94' aut Gatti (S)

Ammoniti: Rabiot, Boloca, Danilo, Berardi, Vina, Pinamonti (S)

Arbitro:Andrea Colombo (sezione di Como)