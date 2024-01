Sassuolo-Fiorentina 1-0, vittoria scaccia-crisi per i neroverdi

Una vittoria che sembra scacciare la crisi. Il Sassuolo, seppur soffrendo, ha battuto al Mapei Stadium una Fiorentina dai due volti: sterile nel gioco nel primo tempo e decisamente arrembante nella ripresa quando sbaglia un rigore e si vede annullare un gol per fuorigioco. Il Sassuolo, che nelle ultime 9 partite ha raccolto solo 8 punti, riesce ad allontanarsi dalla zona calda della classifica (+5 sulla terz’ultima, in attesa delle gare di domani) La Viola, invece, perde la grande occasione di raggiungere il Milan al terzo posto.

Primo tempo con poche emozioni. È il Sassuolo che sfrutta l’unica grande palla-gol. La squadra di Dionisi va subito in vantaggio con Pinamonti che pochi munti dopo spreca una buona occasione. Poi poco altro da segnalare. I neroverdi legittimano il vantaggio difendendosi con ordine mentre la Fiorentina non riesce a gestire il gioco e a proporsi pericolosamente in avanti. Nel secondo tempo la situazione cambia. La Viola attacca alla ricerca del pareggio ma spreca un rigore con Bonaventura. La squadra di italiano non si arrende e prova a spingere tanto che va più volte vicina al gol.

Primo tempo

Avvio favorevole alla Fiorentina che si mostra più intraprendente, anche se non crea particolari pericoli per la porta difesa da Consigli. Eppure è il Sassuolo a segnare. Al 9’ Pedersen pesca in area Pinamonti che di piatto trafigge Terracciano.

Due minuti dopo ci prova ancora Pinamonti. L’attaccante viene servito sul lato destro dell'area di rigore: conclusione potente sul primo palo ma la palla esce di poco. In questa fase è il Sassuolo a premere forte. Al 19' Berardi devia in rete un tiro-cross basso di Toljan ma viene segnalato il fuorigioco. Il Var conferma la decisione. La Fiorentina non riesce a controllare il gioco. La partita con il passare dei minuti si innervosisce. In 60 secondi l’arbitro è costretto a estrarre due cartellini gialli. Poche le emozioni. Dopo due minuti di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

Secondo tempo

Bastano 3 minuti nella ripresa al Sassuolo per segnare. Sugli sviluppi di un corner c’è prima un tentativo di Ferrari, respinto dalla difesa viola. Sul rimpallo si avventa Thorstvedt che con un preciso destro batte l’estremo difensore viola. Il gol, però, viene annullato da Abisso, richiamato al Var, per fuorigioco di Henrique.

Italiano prova a scuotere la Fiorentina con gli innesti di Beltran e Duncan. La Viola si ridisegna in campo, passando a un modulo più offensivo. Scelta che premia. Al 63' Milenkovic stacca di testa da corner, Ferrari colpisce il pallone con il braccio sinistro largo: rigore per la Viola. Sul dischetto si presenta Bonaventura: piatto a mezza altezza alla sinistra del portiere ma Consigli indovina l’angolo e respinge. Nonostante la delusione la Fiorentina non si scoraggia e due minuti va in gol. Duncan raccoglie una respinta da calcio d’angolo, il tiro deviato finisce sulla traversa. Sulla respinta arriva Martinez Quarta che ribadisce in rete. Tutto inutile: l’arbitro annulla per fuorigioco.

La Fiorentina non ci sta. Al 70' Beltran sfrutta un'uscita a vuoto di Consigli e gira al volo di destro: salvataggio di Ferrari sulla linea. Sul corner seguente l’estremo difensore del Sassuolo respinge il colpo di testa di Milenkovic. Nzola, poi, svirgola clamorosamente da due passi. I neroverdi sono in difficoltà ma riescono a respingere gli assalti dei viola. Al 92' Ikoné ci prova con un tiro di sinistro dal limite dell'area che torva la deviazione di Erlic. L’arbitro non vede il tocco e non concede l’angolo alla Fiorentina.

Il tabellino

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (86’ Missori), Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi (81’ Bajrami), Thorstvedt, Laurienté (76’ Tressoldi); Pinamonti (86’ Mulattieri). Allenatore: Alessio Dionisi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur (53’ Beltran) , Mandragora (53’ Duncan); Brekalo (74’ Parisi), Bonaventura (80’ Barak), Ikoné; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)

Marcatori: 9’ Pinamonti (Sas)

Ammoniti: Matheus Henrique (Sas), Martinez Quarta (Fio), Pinamonti (Sas), Berardi (Sas), Ikonè (Fio)