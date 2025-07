Lo scambio di maglia Osimhen-Juventus e Kean per il Napoli

«Moise Kean è un attaccante formidabile. Per me 52 milioni (la cifra della clausola rescissoria, ndr) sono pochissimi, fossi un club di Serie A lo comprerei subito». Parola di Bobo Vieri, uno che di bomber se ne intende. Chissà se lo ascolterà Aurelio De Laurentiis, che ha inserito proprio il centravanti della Fiorentina nel casting offensivo per il suo Napoli. Gli altri nomi in ballo sono quelli di Darwin Nunez (Liverpool) e Lorenzo Lucca (Udinese), ma il goleador italiano può scalare posizioni nei prossimi giorni. A patto che nel frattempo Victor Osimhen accetti di andare via. L’ideale per i Campioni d’Italia sarebbe vedere il nigeriano approdare alla corte di Simone Inzaghi all’Al Hilal, che ha già messo sul piatto un triennale- monstre da 150 milioni complessivi. Oltretutto gli arabi sono, almeno per il momento, gli unici disposti a riconoscere il pagamento dell’intera clausola rescissoria per il Napoli (75 milioni in 3 rate da 25 milioni l’una). Motivo per cui all’ombra del Vesuvio fanno tutti il tifo per la formazione saudita. Occhio però anche a Galatasaray

e Juventus che restano vigili sul fronte Osimhen e si preparano ad entrare in azione, anche se difficilmente coi denari a disposizione dell’Al Hilal. Una vicenda da tenere d’occhio e che può far scattare il domino degli attaccanti.

A proposito di punte: ieri visite mediche e firme di rito per Jonathan David con la Juve. Contratto fino al 2030 da 5,5 milioni netti più 1,5 di bonus a stagione per il canadese; che ha rifiutato varie offerte per approdare alla Vecchia Signora. Bianconeri però sempre alle prese col caso Dusan Vlahovic, che aspetterà agosto inoltrato e la chiamata di una big europea per fare i bagagli. Altrimenti - fanno sapere dal suo entourage è pronto a restare fino al termine del suo contratto (30 giugno 2026) a Torino da separato in casa. Ipotesi questa che dalle parti della Continassa vogliono scongiurare a tutti i costi, visto che tra ammortamento a bilancio e ingaggio lordo il serbo costa 40 milioni all’anno alla Juventus. In caso di addio ci sarebbe un risparmio considerevole, utile a finanziare i colpi in difesa e a centrocampo.

Infine il Milan prova a giocare la carta Mattia Liberali (gioiellino classe 2007) per abbassare la richiesta da 40 milioni del Parma per Giovanni Leoni.

Il centrale classe 2006 resta, infatti, la prima scelta di Allegri per la difesa; mentre per la mediana continua il pressing sul Bruges per arrivare a Jashari. Restando in tema di centrocampisti, l’Inter sogna Ederson (Atalanta) in caso di addio di Calhanoglu (nel mirino del Galatasaray).