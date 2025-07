Scontro con Donnarumma e infortunio choc per Musiala: portiere in lacrime e fischiato. Neuer lo attacca

Le immagini del terribile infortunio occorso a Jamal Musiala dopo il contrasto con Gianluigi Donnarumma continuano a far discutere, tra colpevolisti e innocentisti.

I fatti risalgono ai minuti conclusivi della prima frazione di gioco del match valevole per i quarti di finale del Mondiale per Club che vedeva contrapposte il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco. Una palla filtrante nell'area del Psg viene controllata da Pacho, che con il corpo protegge l'uscita dell'estremo difensore italiano: Musiala cerca di inserirsi tra i due, quando Donnarumma si lancia verso la sfera con le braccia protese in avanti e la abbranca. Nel farlo, tuttavia, il portiere frana sulle gambe del calciatore tedesco, che ha la peggio nel violento contrasto.

La sua gamba sinistra si gira in modo innaturale, è evidente che ci sia una frattura grave, e le grida di dolore e la smorfia di Musiala, che subito porta le mani verso l'arto inferiore infortunato, fanno il giro del web. L'estremo difensore della squadra parigina non si accorge inizialmente di nulla, ed è pronto a rinviare: quando il gioco viene fermato dall'arbitro e si rende conto di quanto accaduto, Gigio Donnarumma si inginocchia e porta le mani al volto, iniziando a piangere.

Compagni di squadra e avversari sono sotto choc: il calciatore dei bavaresi viene trasportato in barella fuori dal campo e trasferito in ospedale per effettuare degli accertamenti e comprendere l'entità dell'infortunio. Stando a quanto riferito nelle ore successive dal quotidiano "Bild", Musiala ha riportato una frattura del perone sinistro con interessamento dei legamenti della caviglia, che comporterà almeno 5 mesi di stop.

Quando la partita riprende, le immagini dell'infortunio sono così vive negli occhi dei tifosi presenti alla stadio che il portiere italiano viene fischiato fino a fine partita. Dopo la conclusione del match, Gigio esce dal campo in lacrime, accompagnato negli spogliatoi da alcuni collaboratori del Psg. Le polemiche sono proseguite fin da subito dopo il triplice fischio, e non accennano a placarsi neppure oggi, tra chi punta il dito contro l'estremo difensore campano e chi ritiene si sia trattato della sfortunata conseguenza di un intervento di gioco.

Tra i più accaniti critici contro il portiele italiano c'è il collega Manuel Neuer: "Non puoi uscire così: se lo fai, significa che sei consapevole di poter far male al tuo avversario" . All'estremo difensore tedesco non è andato giù il fatto che Gigio non si sia subito diretto verso il calciatore infortunato. "Sono andato da lui e gli ho detto: 'Non vuoi andare a vedere come sta il nostro giocatore?' È una questione di rispetto" . "Donnarumma non è andato ad augurare il meglio a Musiala, l'ha fatto solo dopo" , ha aggiunto Neuer, "la correttezza è sempre importante: io avrei reagito diversamente".

Qualcuno, pur puntando il dito contro l'estremo difensore italiano, ci ha tenuto a ricordare al portiere la sua uscita killer contro Higuain nella finale del Mondiale 2014 tra Argentina e Germania, quando al minuto 56 del match, pur di prendere il pallone col pugno e anticipare il Pipita, colpì l'attaccante in testa con una ginocchiata.

In difesa di Donnarumma si è invece schierato il collega belga Thibaut Courtois: intervistato a margine del match vinto dal suo Real Madrid contro il Borussia Dortmund, il portiere

"Dare la colpa a Donnarumma mi sembra esagerato. Noi portieri puntiamo sulla palla, anche gli attaccanti non esitano a puntare dritto su di noi. È sfortuna, deve soffrirne molto"

