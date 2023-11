Scoppia il caso Demba Seck. "Giuro che ti ammazzo", i messaggi choc alla ex fidanzata

Anticipazioni choc di Far West, programma in onda su Rai3, relative al calciatore del Torino Demba Seck. Il giornalista e conduttore Salvo Sottile ha infatti pubblicato un post su X in cui mostra alcuni messaggi minacciosi che l'attaccante senegalese avrebbe inviato all'ex fidanzata Ilaria. Ciò avviene proprio oggi, sabato 25 novembre, nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

I messaggi choc

Secondo quanto ricostruito, la ragazza ha denunciato il calciatore alcuni mesi fa. I due si erano conosciuti a Ferrara tempo prima, quando l'attaccante giocava nella Spal. La relazione si sarebbe conclusa in modo turbolento, e a seguito di ciò sarebbero cominciati i messaggi. "Il 6 aprile 2021, mi scrive su WhatsApp e mi dice: 'Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me, se lo fai giuro che ti ammazzo' ", racconta la giovane. E, ancora: " So che hai raccontato delle c....te ma non mi interessa, io il tuo video non lo do a nessuno ", avrebbe poi scritto il calciatore.

Messaggi ai quali Ilaria avrebbe replicato: "Puoi lasciarmi in pace una buona volta o proprio non ci riesci? ". " Se continui ti giuro che vedrai di cosa sono capace" , sarebbe stata la risposta dell'atleta.

Alla domanda sulle ragioni per cui la denuncia nei confronti del calciatore non fosse stata sporta prima, la giovane risponde all'inviata di Far West: " Pensavo che mi avrebbero preso di mira lui e i suoi ragazzi in squadra con lui, pensavo che ci avrei rimesso. Mi vergognavo tantissimo, pensavo fosse colpa mia, sono andata da una psicologa per avere supporto e anche adesso continuo ad essere seguita ".

" 'Giuro che ti ammazzo'. Un giocatore di calcio, titolare di una squadra di Serie A, minacciava così la sua ex ragazza, dopo aver ripreso di nascosto i loro video più intimi ", è quanto scrive oggi su X Salvo Sottile.

Polemiche sul Torino

Intanto è scoppiata la polemica social sul Torino, ritenuto colpevole di aver impedito agli utenti di commentare un suo recente post. Parliamo, nello specifico, del post pubblicato oggi in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Il club ha postato un video dedicato, accompagnato dal messaggio: " Torino contro qualsiasi forma di violenza sulle donne. Oggi e sempre ". Pare però che al di sotto del post siano stati tanti, troppi, i commenti di utenti infuriati per il caso del calciatore granata Demba Seck.

A causa dei tanti messaggi negativi, il Torino avrebbe dunque deciso di impedire agli utenti di aggiungere altri commenti. Da qui la furia del popolo dei social.