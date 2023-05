Lo scudetto del Napoli e quelle coincidenze coi titoli di Maradona

Il Napoli ha vinto il terzo scudetto della sua storia e l'ha fatto dopo 33 giornate, in modo più che meritato, ma soprattutto 33 anni dopo l'ultima affermazione del 1989-1990 ai tempi di un certo Diego Armando Maradona. Il primo tricolore della storia azzurra, invece, risale al 1986-87, sempre con El Pibe de Oro grande protagonista, e le analogie tra quello scudetto e questo terzo sigillo griffato Luciano Spalletti sono davvero tante.

Le coincidenze tricolore

L'allora ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, rilevò il club partenopeo nel 1969 e ci mise ben 18 anni per portare gli azzurri al primo tricolore. Stessa cosa per Aurelio De Laurentiis che ha dovuto attendere anche lui 18 stagioni per portarsi a casa il primo scudetto, avendo acquisito il Napoli nel 2004. Anche tra i due tecnici ci sono delle analogie: Ottavio Bianchi, al secondo anno alla guida degli azzurri dopo aver concluso il suo primo campionato in terza posizione. Luciano Spalletti è anche lui al suo secondo anno sulla panchina del Napoli e ha vinto lo scudetto dopo aver chiuso la stagione 2021-22 con il terzo posto in classifica.



Mettendo a confronto le due annate, inoltre, il Napoli ha sempre perso la prima gara dopo la sosta natalizia (contro l'Inter di Simone Inzaghi per 1-0, lo scorso 4 gennaio con gol di Edin Dzeko). Nel 1986/87 il Napoli perse 3-1 a Firenze e sempre il 4 gennaio. Questa statistica è condivisa anche con il secondo scudetto partenopeo.

Tra le tante analogie tra le due annate magiche per il Napoli ce n'è anche una che riguarda una nazionale che sta a cuore ai napoletani: l'Argentina. Nel 1987, infatti, Diego Armando Maradona, simbolo e fuoriclasse della sua nazionale, portò l'Albiceleste alla conquista del suo secondo mondiale il 29 giugno in Messico contro la Germania Ovest, pochi mesi prima del trionfo in Serie A con il Napoli. Quest'anno, ai mondiali in Qatar disputati in via eccezionale a dicembre, l'Argentina ha vinto un altro mondiale, il terzo della sua storia, battendo in finale la Francia.

Le coincidenze, però, non sono finite qui visto che il primo match point scudetto il Napoli l'ha avuto, e sprecato, lo scorso 30 aprile , dunque soli quattro giorni fa, in casa contro la Salernitana, pareggiando però 1-1. Se il Napoli avesse vinto e festeggiato lo scudetto, lo avrebbe fatto quasi esattamente 36 anni dopo il primo titolo, festeggiato da Maradona e compagni il 29 aprile 1987 a Firenze.

Infine, altre due piccole coincidenze: anche nel 1986-87 la Cremonese arrivò fino alle semifinali di Coppa Italia, come in questa stagione, mentre uscendo dal campo sportivo c'è una curiosità legata al Festival di Sanremo ed in particolare al suo conduttore Amadeus: nelle ultime edizioni, spesso e volentieri il calcio ha fatto una apparizione. Nel 2020 era stato Cristiano Ronaldo, allora in forza alla Juventus, a regalare al direttore artistico la maglietta bianconera con cui avrebbe festeggiato il titolo pochi mesi dopo.