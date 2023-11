"Perché nessuno sapeva?". La stoccata di Adani a Vieri

"Ma se era giusto cambiare perché nessuno sapeva? Viva il futbol!" , la bordata social di Lele Adani a Christian Vieri. Uno dei tre epurati, pare in maniera unilaterale, dalla Bobo Tv ha deciso ancora una volta di rompere gli indugi su Instagram, ma questa volta ha posto una domanda diretta e scomoda all'ex attaccante dell'Inter. La storia di Adani solleva un quesito e un sospetto sui veri motivi della conclusione del rapporto di collaborazione e amicizia con la Bobo tv.

Nicola Ventola, al momento, ha scelto il silenzio con Fabrizio Corona che qualche giorno fa sui social network ha pubblicato un audio ricevuto proprio dall'ex attaccante pugliese che di fatto diceva di non voler ancora commentare l'accaduto. Antonio Cassano, invece, ha ricevuto il tapiro d'Oro da parte di Striscia la notizia, come di fatto Vieri, parlando addirittura di una quinta persona in ballo. Adani ha prima parlato con alcune citazioni di Gomorra per poi rifilare questa stoccata al vetriolo all'ex amico. Ex, perché secondo alcune rivelazioni fornite da Fabrizio Corona l'amicizia tra i quattro si sarebbe conclusa e in maniera traumatica.

Il nuovo format

Vieri ha deciso di puntare su altri personaggi per la sua nuova Bobo tv: Mark Iuliano e Nicola Amoruso ex compagni alla Juventus e in nazionale, il brasiliano ex Inter Adriano, suo compagno in nerazzurro per un breve periodo e Alessandro Diamanti. Non solo, perché prima di loro presenti negli studi della Bobo tv ci sono stati youtuber e creator e pare che potrebbe esserci una bella alternanza di gente nel corso della stagione.

Vieri ai microfoni di Striscia la notizia, incalzato da Valerio Staffelli, aveva risposto così in merito a chi ha pensato che il rapporto fosse finito per soldi, per una sorta di prevaricazione dell'ex attaccante nei confronti di Adani-Cassano-Ventola e per l'avvento di una quinta persona: "Non è vero niente. Ognuno dice quello che vuole, ma per me non ha senso rispondere. Certe cose rimangono private. Possiamo dire che dopo qualche anno era giusto cambiare. Abbiamo finito, è la vita. Una quinta persona? Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti".

La verità in questa vicenda la conoscono solamente i diretti interessati e chissà se un giorno, non molto lontano, qualcuno di loro si deciderà a dire davvero com'è andata senza essere criptici ed enigmatici. La collaborazione è finita e questo è un dato di fatto e si va avanti, quello che lascia perplessi è come il tutto sia successo in maniera così netta e repentina. L'unico che non ha ancora proferito parola è l'ex attaccante Nicola Ventola, il più misurato dei quattro: chissà se sarà proprio lui a sbottonarsi raccontando veramente ciò che ha portato alla fine di un rapporto di collaborazione e di amicizia che durava ormai da anni.