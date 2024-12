Se l'Espirito Santo sogna la Champions

Ascolta ora 00:00 00:00

Gigio Donnarumma è stato colpito al volto e ha rimediato dei punti sulla guancia, ha postato sui social una foto della sua degenza e i suoi amici invece di incoraggiarlo lo hanno sfottuto. Fabian Ruiz gli ha scritto «ora sei più bello». Balotelli: «Ma non potevano prenderti sul naso?».

***

«La Roma vuole una giornata cardiologicamente, tranquilla». Dice Pierluigi Pardo su Dazn prima dei 5 gol di Dybala e compagni al Parma. I tifosi giallorossi non erano più abituati a tutte queste gioie e online c'è chi ha rosicato: «Non potevano giocare così pure prima?!».

***

Fair play tra cantanti nonostante il derby. «Pure Giorgia ha difeso Tony Effe, anche se lei è laziale mentre Tony Effe è della Roma», Radio Radio.

***

Babbo Natale non esisterà, ma in Premier League l'allenatore Nuno Espírito Santo è in zona Champions con il Nottingham Forest... un piccolo miracolo.

***

Da quando Fonseca ha detto «non abbiamo quasi nessun infortunio» il Milan ha perso Pulisic, Loftus-Cheek, Musah, Okafor e Leao.

