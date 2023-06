"Sei una disgrazia del c...". La furia di Mourinho contro l'arbitro Taylor

La Roma di Mourinho deve arrendersi ai calci di rigori al Siviglia nella interminabile finale di Europa League durata ben 146 minuti di gioco. Quella tra gli andalusi e i giallorossi è stata una partita tesa, come ci si aspettava alla luce della posta in palio. Alla Puskas Arena di Budapest le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza esclusione di colpi dando vita ad una sfida equilibratissima.

Tanti gli episodi dubbi nel match al punto che l'arbitro inglese Anthony Taylor è stato più volte chiamato a scelte difficili. E diverse volte è dovuto intervenire il Var per sciogliere i dubbi sulle azioni più discusse, che non consentivano di decidere senza un'analisi approfondita. Il bilancio della direzione arbitrale non sorride però ai giallorossi, arrabbiatissimi (e oggettivamente penalizzati) da alcuni decisioni del fischietto inglese. Soprattutto da due potenziali rigori non concessi, il primo non clamoroso, il secondo avvastanza evidente.

Cosa è successo

Partiamo da quello più clamoroso. Spinazzola mette un pallone in area dalla sinistra e trova l'opposizione di Fernando. Subito tutti i giocatori della Roma, la panchina e il pubblico protestano a gran voce lamentandosi per il tocco di mano del centrocampista del Siviglia. L'arbitro Taylor ad ampi cenni spiega che non è calcio di rigore, perché l braccio era attaccato al corpo. Ci sono molti molti dubbi, visto che le immagini sembrano mostrare esattamente il contrario (l'arto non è vicinissimo al fianco). C'è il check del VAR, ma viene confermata la scelta dell'arbitro.

Mani di Fernando in area di rigore, per arbitro e Var è tutto regolare: decisione giusta pic.twitter.com/rE1ZMYNTda — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 31, 2023

Nel primo tempo invece è Tammy Abraham a chiedere il calcio di rigore. Inserimento in area dell'ex attaccante del Chelsea che finisce a terra dopo un contatto con Gudelj. Gamba alta del difensore del Siviglia che, in realtà non tocca la punta della Roma. Taylor non dà il rigore e dalla sala VAR confermano la scelta del direttore di gara.

Non mancano altri episodi discussi. Al 76' Taylor assegna un penalty al Siviglia per il contatto Ocampos-Ibañez. L'arbitro però viene richiamato dal VAR e, vedendo le immagini, toglie il rigore agli andalusi. C'è l'intervento del difensore dei giallorossi che sfiora soltanto l'ex Milan e Genoa. Mourinho chiede anche la simulazione, ma non viene estratto nessun cartellino.

Infine ai tempi supplementari, Lamela rischia il cartellino rosso. Gomito alto dell'ex di turno su Ibañez, che si rompe il labbro e perde molto sangue. Solo giallo per Lamela ma qui ha davvero rischiato qualcosa in più. Insomma tanta sfortuna per i giallorossi, che hanno più di qualche recriminazione per qualche decisione arbitrale, che avrebber potuto dare una piega diversa alla finale.

La furia di Mourinho

A fine partita Josè Mourinho è stato molto critico verso la direzione di gara. "L'arbitro sembrava spagnolo, tanti gialli. Lamela doveva prendere il secondo, ma poi è stato uno dei rigoristi" è la bordata dello Special One. Dopo le interviste, in attesa di salire sul pullman per l'aeroporto, Mou ha incontrato proprio l'arbitro e prima di lui il designatore Rosetti. E non è stato tenero.

Nel dettaglio, Mou prima ha fatto vedere a Rosetti le immagini degli episodi incriminati poi ha inveito contro Taylor: "Sei una disgrazia ca..." , oltre ad altri insulti. Poi ha urlato qualcosa di poco comprensibile anche agli altri direttori di gara, prima di affondare il colpo: "Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore (quello che aveva inizialmente dato, ndr). Tu non sei stato proprio capace".