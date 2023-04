"Sei uno zingaro", i tifosi della Roma insultano Stankovic: Mourinho li zittisce

Roma-Sampdoria è stata una partita particolare, speciale per i due allenatori delle rispettive squadre. José Mourinho e Dejan Stankovic, infatti, sono legati da un grandissimo rapporto di affetto e di amicizia visto che lo Special One è stato allenatore del serbo per ben due anni tra il 2008 e il 2010. I due hanno vinto la Champions League e il Triplete nel 2009-2010 e domenica si sono ritrovati da avversari. Sul campo ha avuto la meglio la Roma di Mourinho, con la Sampdoria sempre più vicina alla Serie B, a meno di clamorosi colpi di scena.

Il tecnico di Setubal durante la partita ha preso le difese di Dejan Stankovic, insultato pesantemente dalla curva sud giallorossa per il suo passato tra le fila della Lazio. "Zingaro", e non solo, l'epiteto pronunciato a gran voce dal pubblico di fede romanista, con Mourinho a cercare a modo suo di placare la rabbia dei tifosi: "Stankovic non deve ringraziarmi, l'ho fatto per un grande uomo e amico", le parole dell'ex allenatore dell'Inter a Dazn.

Tutti dovrebbero reagire come ha reagito #Mourinho, tutti dovrebbero reagire come ha reagito #Stankovic.



Grandi. pic.twitter.com/sW9WtADGZc — Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 3, 2023

Mourinho, spesso bersaglio degli insulti da parte degli avversari, ha poi spiegato: "Sono stato insultato tante volte e in modi diversi negli stadi, ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso. È un grande uomo, ma ha figli e famiglia e non è bello sentire certe cose. I nostri tifosi sono fantastici ma in quel momento ho pensato di seguire il mio istinto. Un amico non si tocca".

Deki ringrazia

L'allenatore della Sampdoria ha sempre dimostrato nella sua carriera di essere un grande uomo oltre che un ottimo giocatore. Ai microfoni di Dazn il 44enne serbo ha voluto ringraziare Mourinho per il suo bel gesto di amicizia ma nello stesso tempo si è detto orgogliosamente zingaro: "Vi interessa solo di questo? Sono fiero di essere uno zingaro e lo sa anche Jose, non mi offendono se mi chiamano così. Lo ringrazio, non me ne sono reso conto in campo ma sa che non subisce e che sono orgoglioso" .

Il più grande pensiero di Stankovic, in questo momento, è cercare di capire come salvare la Sampdoria che è penultima a quota 15 punti a meno 4 dal Verona terzultimo e a meno 10 dallo Spezia 17esimo: servirà un mezzo miracolo in queste ultime dieci finali per il club blucerchiato, che vede sempre di più materializzarsi lo spettro della serie B.