Tre gol, tutti nel secondo tempo: la Roma piega la Sampdoria

La squadra di Mourinho batte agilmente la Sampdoria per 3-0 nel secondo tempo dopo una prima frazione bloccata. Giallorossi al quarto posto in compagnia dell’Inter. Sampdoria, sempre penultima in classifica, che forse può recriminare qualcosa per il doppio giallo a Murillo.

Roma rimeggiata in difesa a causa degli squalificati e degli infortunati. Mourinho costretto a passare alla difesa a quattro con Zalewski e Spinazzola sugli esterni e Smalling e Llorente – alla prima da titolare – al centro, davanti a Rui Patricio. Per l’inglese oggi 100 presenze in maglia giallorossa. Diga a due in mediana composta da Gini Wijnaldum e Matic complice anche l’assenza di Cristante dopo l’espulsione nel derby. Alle spalle dell’unica punta Abraham sono in tre ad agire: Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy. Parte dalla panchina Belotti. Modulo quasi speculare anche per la Doria, seppur con qualche novità. In porta esordisce Ravaglia al posto di Turk a distanza di dieci anni dall’ultima volta da titolare, complice anche l’influenza del portiere sloveno. Difesa a quattro con la coppia Amione-Murillo al centro e con Augello e Zanoli sulle fasce. Torna al centro della mediana Rincon, squalificato nell’ultima pre-sosta contro il Verona; ai suoi lati da mezzali Winks e Djuricic. Stankovic opta per un doppio trequartista alle spalle di Gabbiadini, sono Leris e Cuisance a fare da collante fra centrocampo e attacco.

Primo tempo

Il primo squillo è giallorosso dopo 2’. Spinazzola dal vertice sinistro basso dell’area di rigore serve al limite El Shaarawy che trova lo specchio della porta ma anche la parata di Ravaglia. Ancora Roma al 7’, Dybala tenta l’assolo in area di rigore ma conclude strozzando il tiro dopo lo slalom. Prima azione per la Sampdoria al 20’, Cuisance raccoglie dal limite dell’area una respinta della difesa romanista e conclude in porta: tiro neutralizzato da Rui Patricio. Altro squillo doriano al 27’. Punizione dal limite calciata da Gabbiadini sul palo di Rui Patricio, tiro parato in due tempi dal portiere portoghese. Al 31’ Roma vicinissima al vantaggio. Corner battuto da Dybala e incornata di Llorente, Ravaglia si rifugia nuovamente in angolo grazie ad un bel colpo di reni. È sempre dai piedi di Paulo Dybala che nascono le occasioni più pericolose per la Roma, al 33’ altra serpentina in area e due difensori blucerchiati mandati al bar, al momento del tiro provvidenziale la deviazione in angolo da parte di Zanoli.

Al 36’quattordicesimo palo colpito dalla Roma in stagione con Gini Wijnaldum: Matic si libera dalla marcatura e scucchiaia dentro per l’olandese che colpisce il legno con un appoggio delicato sull’uscita di un Ravaglia battuto. Al 42’ miracolo di Ravaglia che mantiene lo 0-0: Zalewski dai trenta metri scaglia una bordata su cui il portiere doriano non è reattivo e respinge corto, si precipita sul pallone Pellegrini che colpisce a botta sicura ma trova la risposta dell’estremo difensore reattivo con il piede sinistro. Il primo tempo si conclude dopo due minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Prima frazione dove è la Roma a tenere il pallone e a comandare il gioco, andando vicina al vantaggio in almeno tre occasioni. Sampdoria chiusa bene dietro e pronta a ripartire in contropiede soprattutto sul lato sinistro grazie alle sovrapposizioni di Augello. Blucerchiati però imprecisi sotto porta e incapaci di sfruttare le palle messe in area di rigore romanista.

Secondo tempo

Si riparte con gli stessi ventidue in campo. Al 52’ Sampdoria in dieci uomini. Murillo entra in ritardo su Abraham e Irrati mostra il secondo giallo al difensore colombiano. Al 54’ ancora un super Ravaglia salva la Doria. Su una punizione di Dybala dalla trequarti Smalling impatta di testa facendo rimbalzare il pallone a terra, il portiere blucerchiato devia.

Al 57’ la Roma finalmente passa. Spinazzola serve Matic che crossa in area, Wijnaldum aggira la difesa blucerchiata e insacca alle spalle di Ravaglia, è 1-0. Al 72’ un’ottima azione giallorossa è vanificata dalla posizione di fuorigioco. Sugli sviluppi di un corner Dybala scucchiaia in area piccola, tocca Llorente per Spinazzola che davanti a Ravaglia appoggia fuori. Una eventuale marcatura sarebbe stata quindi oggetto di revisione da parte del Var. Al 78’ ancora Roma: Dybala dal limite dell’area scaglia il mancino dritto verso l’incrocio dei pali, la palla esce di pochissimo.

Il gol di Wijnaldum alla Sampdoria

Minuto 86’, Spinazzola riceve da Matic che entra in area di rigore e conclude sul primo palo, attento Ravaglia che devia in angolo. Sugli sviluppi dell’angolo prima Lammers salva su una incornata di Smalling e poi Irrati concede un calcio di rigore per la Roma per fallo su Wijnaldum di Ravaglia. Minuto 88’ e 2-0 per la Roma grazie al rigore trasformato da Paulo Dybala che, freddissimo sul dischetto, spiazza Ravaglia. Al 93’ Belotti manca il colpo del 3-0. Servito da Dybala dentro l’area dopo un rapido controllo chiude troppo sul primo palo. 3-0 che non tarda ad arrivare. Bellissima azione della Roma: Solbakken traccia tagliando il campo da destra a sinistra e serve El Shaarawy che dentro l’area colpisce di prima e la mette a giro rasoterra sul secondo palo. Negli ultimi istanti di gioco non succede praticamente nulla.

Tre punti importantissimi per la Roma che aggancia al quarto posto l’Inter in attesa del posticipo al San Paolo fra Napoli e Milan. Sampdoria che può recriminare sul primo giallo a Murillo, forse eccessivo ma che non riesce a dare continuità dopo la vittoria e la prova convincente contro il Verona. La salvezza ora dista ben dieci punti.

Il tabellino

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski (87’ Celik), Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini (80’ Solbakken), El Shaarawy; Abraham (58’ Belotti).

All.: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Tahirovic, Keramitsis, Bove, Camara, Volpato

SAMPDORIA (4-3-2-1): Ravaglia; Zanoli (89’ Jese), Murillo, Amione, Augello; Winks (89’ Malagrida), Rincon (67’ Paoletti), Djuricic; Cuisance (55’ Murru), Leris; Gabbiadini (67’ Lammers). All.: Stankovic. A disposizione: Turk, Tantalocchi, Oikonomou, Yepes, Ilkhan, Quagliarella.

Marcatori: 57’ Wijnaldum (R), 88’ Dybala (R – rig.), 90+4’ El Shaarawy (R).

Ammoniti: Abraham (R), Murillo (S), Spinazzola (R), Zanoli (S), Smalling (R), Paoletti (S), Winks (S). Espulsi: Murillo (S).

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia