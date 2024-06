Puoi metterla come vuoi ma è sempre Italia-Germania. Gasperini und Ancelotti, un paio di professionisti nostrani hanno rispedito a casa il Bayer Leverkusen e il Borussia Dortmund, kaputt entrambe per merito dei generali italiani. Roba buona indigesta ai teteschi di Cermania pronti a deridere le nostre abitudini per poi sbarcare, sandali e calzini appresso, sui nostri lidi.

Ultime di cronaca segnalano che l'anno scorso sono stati presentati al Tui, il più importante gruppo tedesco di turismo, oltre 63mila reclami (reklamationen, sembra di leggere un fumetto di Sturmtruppen) per fastidi vari, dal frastuono delle oche, al rumore delle onde che disturbavano il sonno di Damen und Herren; immagino che cosa abbiano provato le folle di Leverkusen e Dortmund nelle notti tragiche, per loro, di coppe europee, altri tipi di fragore e chiasso festoso di quei due italiani irritanti, uno, il tipo di Grugliasco che allena l'Atalanta, sempre agitato a bordo campo per poi mandare alle ortiche i campioni della Bundesliga, l'altro, il duro di Reggiolo che mastica venti chewing gum e adotta la tattica del morto, finge di giacere eternamente e poi, quando ti avvicina ti mozzica, roba Real di Madrid, roba italiana ancora. Li aspettiamo lungo le nostre riviere, con i poster di Carletto und Gian Piero, italiener fussball meister.