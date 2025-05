L'Atalanta piazza il colpo Champions e fa sorridere la Juve: Roma stesa 2-1

L'Atalanta supera 2-1 la Roma, nel posticipo serale che chiude il 36° turno di Serie A e mette al sicuro il terzo posto. Fanno festa i nerazzurri per la quinta qualificazione nell'Europa che conta in sette stagioni. Cadono i giallorossi di Ranieri, dopo un filotto di 19 partite senza sconfitte.

Primo tempo ricco di emozioni e di palle gol. Parte meglio la Dea, al 9' sblocca il match un incontenibile Ademola Lookman. I nerazzurri dominano e sprecano un paio di occasioni clamorose con De Ketelaere e Retegui. La Roma barcolla poi alla prima occasione trova il pari grazie al colpo di testa dell'ex Bryan Cristante. Nella ripresa rompe l'equilibrio il gol del neo entrato Ibrahim Sulemana. Una vittoria che significa qualificazione Champions per l'Atalanta, che sale a 71 punti. La Roma resta a quota 63, una lunghezza dietro la coppia Juventus e Lazio. Per il quarto posto saranno decisive le ultime due giornate. Prossimo turno: Roma-Milan, Juve-Udinese e Inter-Lazio.

Primo tempo

Si parte subito a ritmi elevati. Cross teso dalla sinistra di Kossounou, non ci arriva per un soffio sul secondo palo De Ketelaere. Immediata la risposta della Roma. Cristante calcia di potenza da fuori, para con i pugni Carnesecchi. Al 9' la Dea passa in vantaggio. Percussione centrale di De Ketelaere e servizio per Lookman, che si gira sul destro e lascia partite un destro angolato sul quale non può arrivare Svilar. I nerazzurri prendono il sopravvento e dopo pochi minuti sfiorano il raddoppio. Imbucata di Lookman per Ederson, la sua conclusione termina alta. Al 18' si rivede la Roma. Dovbyk trova Koné in mezzo all'area, che tira a rete. Decisiva la deviazione di Pasalic. La squadra di Gasperini alza il ritmo. Stavolta è De Ketelaere a spedire fuori con la porta mezza spalancata. I giallorossi barcollano. Al 23' grande doppia occasione dell'Atalanta. Svilar fa un miracolo su De Ketelaere, l'azione prosegue e sulla ribattuta Retegui spara altissimo. A sorpresa arriva il pareggio della Roma. Al 32' cross al bacio di Soulé per la girata di testa vincente di Cristante. I giallorossi prendono coraggio, la Dea accusa il colpo. Proprio allo scadere, Soulé riparte in velocità e serve Shomudorov. Sul pallone a rimorchio dell'uzbeko, sbaglia il controllo Koné, che non riesce ad agganciare.

Secondo tempo

Nella ripresa arriva la reazione dell'Atalanta. Al 55' bella iniziativa sulla destra di Bellanova, che converge al centro e prova la conclusione. Palla fuori di poco. La Roma sempre sorniona in ripartenza si affida all'estro di Soulé. Al 63' Pasalic stende in area Koné, poi ci ripensa all'on field review: troppo lieve il contatto tra i due. Inizia la girandola dei cambi, entrano Sulemana e Samardzic per Pasalic e De Ketelaere. Al 74' Lookman si mette in proprio, semina un paio di avversari e prova il tiro a giro, fuori di poco. Al 77' l'Atalanta passa in vantaggio, ancora Lookman scappa via sulla sinistra e mette al centro. Sulla traiettoria arriva l'accorrente Sulemana, che trova il pertugio giusto superando Svilar. Ranieri le prova tutte e manda in campo Baldanzi ed El Shaarawy. Gli assalti giallorossi restano però vani. Sull'ultima azione viene avanti anche Svilar ma non succede più nulla. Dopo cinque minuti arriva il triplice fischio finale di Sozza.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, De Roon; Bellanova (82' Ruggeri), Pasalic (67' Sulemana), Ederson, Zappacosta; De Ketelaere (67' Samardzic), Lookman (88' Brescianini); Retegui (88' Maldini). Allenatore: Gian Piero Gasperini

ROMA (3-4-1-2) - Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Rensch (76' Pisilli), Koné (85' El Shaarawy), Cristante, Angelino; Soulé; Shomurodov (85' Baldanzi), Dovbyk (86' Saelemaekers). Allenatore: Claudio Ranieri

Marcatori: Lookman (A) 9', Cristante (R) 32', Sulemana (A) 77'

Ammoniti: Djimsiti (A)

Arbitro: Simone Sozza (Seregno)