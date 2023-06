Serie B, il Brescia retrocede in C dopo 38 anni: succede di tutto a fine partita

Ci ha preso evidentemente gusto il Cosenza che per il secondo anno di fila ottiene la salvezza mantendendo la Serie B attraverso i playout: lo scorso anno toccò al Vicenza, quest’anno al Brescia. Finisce 1-1 al “Rigamonti” grazie alle reti del solito capitan Bisoli per i padroni di casa al 74’ e alla decisiva incornata di Meroni al 95’ su assist di Brescianini: la squadra di William Viali si salva, considerata la vittoria per 1-0 grazie alla rete del gioiellino della primavera del Milan, Marco Nasti, che ha rifiutato la convocazione al Mondiale Under 20 per restare con i calabresi e portarli alla salvezza.

Un singolo istante dopo la rete del definitivo pari, però, l’arbitro Massa è costretto a interrompere il match per un finale horror. Dalla curva di casa inizia a piovere in campo di tutto: fumogeni, petardi, bottiglie, carte, qualunque oggetto. Arriva anche l’invasione: gara interrotta e corsa negli spogliatoi dei calciatori per evitare danni maggiori. Gli uomini di Gastaldello - si vede nitidamente dalle immagini - fanno ripetuti segni verso le tribune, rivolgendosi ad amici e familiari per invitarli a mettersi al più presto in salvo. Nello stesso istante intervengono le forze dell’ordine in tenuta antisommossa per respingere l’assalto dei tifosi bresciani, furiosi, oggi come ieri, con il presidente Massimo Cellino, ritenuto unico responsabile di questa retrocessione e, più in generale, dell’annata fallimentare. Il parapiglia continua anche all’esterno dello stadio: arrivano petardi e fumogeni in curva ospiti, impedendo quindi il normale deflusso dei tifosi cosentini che sono rimasti dentro il settore loro dedicato oltre il previsto.

Il Cosenza si salva e il Brescia torna in C dopo 38 anni di assenza, andando a fare compagnia a Benevento, Perugia e Spal, retrocesse alla fine della regular season. Lo fa consapevole però della lunga, lunghissima squalifica che arriverà per lo stadio e con tanti provvedimenti emessi nei confronti dei suoi tifosi. Senza dubbio, il finale più brutto che questa giornata potesse regalarci.