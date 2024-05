Serie B, la Cremonese travolge il Catanzaro e raggiunge il Venezia in finale

La Cremonese supera il Catanzaro allo stadio Zini e guadagna l'accesso alla finale dei play off di Serie B dove affronterà il Venezia. All'andata era terminata 2-2, con i grigiorossi avanti di due reti per poi farsi riprendere dai gol di Biasci e Brignola.

Con il vantaggio di due risultati su tre, la squadra di Stroppa domina in lungo e in largo, ipotecando la partita già dopo venti minuti con i gol di Vasquez e Buonaiuto. La reazione calabrese si ferma sulla traversa di Vandeputte. Al 37' arriva il tris di Coda, che chiude virtualmente il match. Nella ripresa, il Catanzaro resta in dieci per l'espulsione di Brignola. Al 69' Sernicola firma il poker. A rendere il passivo meno pesante ci pensa il gol di Antonini. Adesso manca solo l'ultimo della stagione. Giovedì 30 maggio, finale di andata allo Zini. Domenica 2 giugno, finale di ritorno a Venezia.

Primo tempo

La prima occasione è per la Cremonese. Al 3' punizione insidiosa di Castagnetti, Fulignati vola e devia il pallone sul palo. Al 12' arriva il vantaggio dei padroni di casa. Ripartenza azionata da Coda che arriva sulla trequarti e serve Vazquez. L'italo-argentino indisturbato controlla il pallone e lo spedisce sotto l'incrocio dei pali. I giallorossi accusano il colpo. Al 19' arriva il raddoppio grigiorosso. Invenzione di Castagnetti che scavalca la difesa avversaria e serve alla perfezione Buonaiuto. Il numero 10 si coordina e in mezza rovesciata colpisce sporco il pallone e supera Fulignati. Al 22' si vede il Catanzaro. Oliveri avanza indisturbato fino al limite e scaglia un destro poderoso sul quale interviene Saro. Alla mezz'ora la squadra di Vivarini va vicina al gol. converge da sinistra e conclude verso la porta. Complice una deviazione, il pallone di impenna e sbatte sulla traversa prima di terminare sul fondo. Al 37' arriva il tris. Palla persa da Vandeputte. Antov, dopo aver ricevuto palla da Vasquez, serve Coda che a porta sguarnita non sbaglia. Ci sono solo i grigiorossi in campo. Al 39' Buonaiuto scippa Oliveri e prova a scavalcare Fulignati dai 25 metri. Pallone che termina di un nulla a lato. Finisce così il primo tempo.

Secondo tempo

Vivarini si gioca subito le carte Pontisso e Brignola. Antonini va più in alto di tutti e prolunga sul secondo palo dove Brignola non riesce a colpire verso la porta. Proprio il neo entrato Brignola si fa espellere per proteste e lascia i giallorossi in dieci uomini. Super giocata di Collocolo che, in velocità, aggira un avversario e mette in mezzo il pallone. Sul secondo palo, tutto solo, arriva Sernicola che incrocia e batte Fulignati. A quel punto la squadra di Vivarini, dopo un inizio garibaldino, tira i remi in barca. La Cremonese mantiene il possesso palla e realizza il quarto gol. Al 69' il neo entrato Collocolo in velocità, aggira un avversario e mette in mezzo il pallone. Sul secondo palo, tutto solo, arriva Sernicola che incrocia e batte Fulignati. All'80' il Catanzaro accorcia le distanze. Sul corner di Pompetti, Castagnetti lascia lì il pallone. Antonini si coordina benissimo e con una gran conclusione trova il gol. All'86' Saro si fa sfuggire il pallone dalle braccia, complice un contatto con Veroli, con Donnarumma che deposita in rete. La rete viene annullata per fallo sul portiere. Non succede più nulla, Cremonese batte Catanzaro 4-1.

Il tabellino

CREMONESE (3-5-2) - Saro; Antov, Ravanelli (47' Lochoshvili), Bianchetti; Zanimacchia (72' Ghiglione), Pickel (61' Falletti), Castagnetti, Vazquez (61' Majer), Sernicola; Coda, Buonaiuto (55' Collocolo). Allenatore: Giovanni Stroppa

CATANZARO (4-4-2) - Fulignati; Oliveri, Veroli, Antonini, Scognamillo; Sounas (46' Brignola), Petriccione (83' Verna), Pontisso (46' Pompetti), Vandeputte; Iemmello (84' Stoppa), Biasci (59' Donnarumma). Allenatore: Vincenzo Vivarini

Marcatori: Vazquez (CR) 12, Buonaiuto (CR) 19', Coda (CR) 37', Sernicola (CR) 69', Antonini (CZ) 80'

Ammoniti: Antonini (CZ), Scognamillo (CZ), Pompetti (CZ)

Espulsi: Brignola (CZ) 63'

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)