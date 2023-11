Serie B, il Venezia vince a Bari e vola in testa complice il passo falso del Parma nel derby

La quattordicesima giornata di Serie B si apre con l’anticipo fra Sampdoria e Spezia, ambedue retrocesse dalla Serie A in un derby che vedere gli uomini di Pirlo – espulso a fine primo tempo per proteste – imporsi per 2-1. La sblocca all’11’ Depaoli, cinque minuti più tardi tocca a Kouda pareggiarla ma al 78’ è ancora Depaoli a regalare tre punti importantissimi ai doriani che escono per la prima volta in stagione dalla zona playout e retrocessione e salgono a quota 16, segnando quattro vittorie nelle ultime cinque, di cui tre di fila. Il cambio allenatore non sortisce gli effetti sperati in casa Spezia invece, con l’avvicendamento fra Alvini e D’Angelo. I bianconeri restano al terzultimo posto in classifica, in un inizio di stagione non in linea con le aspettative.

Il sabato pomeriggio si apre con un cambio in testa alla classifica. Per la prima volta in stagione, infatti, il Parma molla lo scettro di regina a favore del Venezia. I lagunari si impongono 3-0 nella trasferta di Bari anche senza Pohjanpalo e si regalano il primo posto a quota 30. Apre Pierini al 30’, raddoppia Tessmann al 90’ e la chiude Dembelè al 97’. Vanoli conquista la quarta vittoria consecutiva ai danni di Marino che subisce la prima sconfitta da quando è allenatore dei pugliesi. Padroni di casa che restano ai piedi della zona playoff a quota 18. Il Parma invece riacciuffa il Modena in pieno recupero e raccoglie un punticino che le permette di essere in testa a pari punti con i veneti ma secondi in virtù degli scontri diretti (3-2 per i lagunari al “Penzo”). Succede tutto nella ripresa: al 59’ Duca porta avanti gli ospiti, all’87’ Man sbaglia un calcio di rigore ma al 93’ Partipilo la riacciuffa. I padroni di casa chiudono in dieci per l’espulsione di Sohm al 100’, Pecchia perde dunque la testa della classifica per la prima volta in stagione mentre Bianco mantiene la zona playoff salendo a quota 23.

US Cremonese (Instagram)

Continua la corsa della Cremonese che interrompe la striscia di cinque risultati utili consecutivi del Lecco grazie alla rete di Castagnetti al 20’. Per gli uomini di Stroppa si tratta della quarta vittoria consecutiva, tre punti che significano quota 25 in classifica a soli 5 punti dal duo di testa. Per Bonazzoli arriva una battuta d’arresto che, comunque, non snatura la classifica degli ospiti che restano fuori dalla zona della retrocessione diretta a quota 12. In settimana il Lecco recupererà, in uno dei tanti derby stagionali, la sfida della terza giornata contro il Como. Giusto un punto dietro la Cremonese ci sono proprio i corregionali del Como che alla prima con Fabregas in panchina si impongono per 2-1 nell’altro derby di giornata contro il fanalino di coda FeralpiSalò. La gara viene subito indirizzata dai padroni di casa che aprono le marcature dopo 3’ grazie a Da Cunha, al 52’ è Compagnon a pareggiarla ma in pieno recupero Gabrielloni regala tre punti pesantissimi allo spagnolo – i primi da allenatore – dopo che all’81’ Cutrone si era visto annullare un gol. Ospiti che chiudono in dieci per l’espulsione di Letizia all’85 e restano ultimi in classifica a quota 7.

Como 1907 (Instagram)

Vince e vola in zona playoff il Cittadella che si impone per 2-1 sul Sudtirol. I veneti sbloccano la gara con Pandolfi al 24’ e la chiudono con Pittarello al 66’, in mezzo la rete del momentaneo pareggio di Casiraghi al 56’. I padroni di casa vincono la terza gara consecutiva e volano a quota 22, per gli altoatesini invece arriva la terza sconfitta consecutiva e ora si ritrovano a quota 16 insieme a Reggiana e Samp. Proprio gli emiliani pareggiano 1-1 contro l’Ascoli recuperando dopo l’iniziale svantaggio di Mendes al 15’ grazie a Pieragnolo al 50’. Per Nesta è il settimo pareggio stagionale, per i marchigiani il quarto ma è anche il primo punto della nuova guida Castori dopo tre sconfitte consecutive con l’esonerato Viali. Ospiti che restano in zona playout a quota 13, preceduti dal Brescia. Proprio i lombardi tornano a fare punti nella trasferta di Pisa. Finisce 1-1 grazie alle reti di Moreo per i padroni di casa al 5’ e di Bjanason al 14’, in mezzo la rete annullata a Valoti per i toscani. Il ritorno sulla panchina del Brescia di Rolando Maran vale un punto che permette ai lombardi di muovere la classifica dopo un filotto di cinque sconfitte consecutive, per Aquilani terzo risultato utile consecutivo e quota 17.

La domenica pomeriggio si apre con la sfida fra Ternana e Palermo. Finisce 1-1 in Umbria, con i siciliani che la aprono grazie a Lucioni al 31’ e i padroni di casa che la riprendono al 63’ con Casasola. Umbri che chiudono in dieci uomini per il doppio giallo rifilato a Corrado al 75’. Gli uomini di Corini salgono al quarto posto a quota 24, ad un solo punto dalla Cremonese, per Breda secondo pareggio consecutivo e quota 8 in classifica, con conseguente penultimo posto. Si chiude, invece, con un altro derby la giornata, quello calabrese fra Catanzaro e Cosenza. I giallorossi si impongono per 2-0 grazie alle reti di capitan Iemmello al 12’ e di Biasci al 53’. Gli ospiti ci provano ma non riescono mai – al netto di un palo esterno colpito da Tutino – ad essere pericolosi dalle parti di Fulignati. Gli uomini di Vivarini grazie a questa vittoria salgono al quarto posto, mentre Caserta resta al nono a tre punti dai playoff.

US Catanzaro 1929 (Instagram)

Risultati 14ª giornata

Sampdoria-Spezia 2-1

Bari-Venezia 0-3

Cittadella-Sudtirol 2-1

Como-FeralpiSalò 2-1

Cremonese-Lecco 1-0

Parma-Modena 1-1

Reggiana-Ascoli 1-1

Pisa-Brescia 1-1

Catanzaro-Cosenza 2-

Ternana-Palermo 1-1

Classifica

Venezia 30 punti

Parma 30

Cremonese 25

Palermo 24

Catanzaro 24

Como 24*

Modena 24

Cittadella 22

Cosenza 19

Bari 18

Pisa 17

Sudtirol 16*

Reggiana 16

Sampdoria 16 (-2 di penalizzazione)

Brescia 14*

Ascoli 13

Lecco 12*

Spezia 10

Ternana 8

FeralpiSalò 7

* una partita in meno

Prossima giornata

Palermo-Catanzaro

Cosenza-Ternana

FeralpiSalò-Cittadella

Modena-Reggiana

Pisa-Cremonese

Venezia-Ascoli

Spezia-Parma

Brescia-Sampdoria

Lecco-Bari

Sudtirol-Como