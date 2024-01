Serie A, il Genoa sfiora il colpo al Dall'Ara: il Bologna si salva in pieno recupero

Il Bologna pareggia 1-1 al Dall'Ara contro il Genoa, nell'anticipo del venerdì valido per il 19° turno di Serie A. Dopo aver fermato Juventus e Inter, i liguri confermano l'ottimo momento di forma anche in trasferta, sfiorando la vittoria nella trasferta emiliana. La squadra di Gilardino passa in vantaggio al 20' del primo tempo grazie all'ottavo gol stagionale di Albert Gudmundsson. Il genietto islandese trova il jolly su punizione da posizione defilata beffando il portiere Ravaglia. Nella ripresa il Bologna prova a scardinare il muro genoano.

Le migliori occasioni capitano a Riccardo Calafiori, sulla prima il gol viene annullato per fuorigioco, nella seconda Martinez fa il miracolo. Il portiere spagnolo si ripete anche su Zirkzee ma non può nulla al quinto minuto di recupero su Lorenzo De Silvestri. L'ultimo brivido lo regala ancora Gudmundsson su punizione, la traversa stavolta salva Ravaglia. Il Bologna sale a 32 punti, sempre al quinto posto mentre il Genoa si porta a quota 21 punti. Prossimo turno Cagliari-Bologna (14 gennaio alle ore 15.00) e Genoa-Torino (13 gennaio alle ore 15.00).

La partita

Thiago Motta sceglie il 4-2-3-1 con Ravaglia in porta, i terzini sono con Posch e Lykogiannis, coppia centrale Lucumì-Calafiori. In mediana spazio a Moro e Freuler. In attacco la punta è Zirkzee con Orsolini, Fabbian e Urbanski dietro di lui.

Gilardino risponde con il 3-5-2. Nel terzetto difensivo ci sono Dragusin, Vogliacco e Vasquez. Gli esterni sono Sabelli e Messias. A centrocampo in regia Badelj, ai suoi lati Malinovskyi e Frendrup. In attacco la coppia Gudmundsson-Ekuban.

Primo tempo

La prima occasione è per il Bologna. Orsolini rientra sul sinistro e prova il tiro a giro dal limite dell'area di rigore, con Martinez che riesce a parare. La partita si sblocca al 20'. Messias guadagna una punizione in posizione defilata. Si incarica della battuta Gudmundsson, che conclude direttamente in porta infilando in porta il pallone all'angolo più lontano con un bellissimo tiro a giro. La squadra di Thiago Motta prova a reagire ma non riesce a costruire palle gol degne di nota. I liguri molto ben messi in campo, tengono i felsinei lontani dalla loro porta e chiudono la prima frazione in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

I padroni di casa entrano in campo con grandi motivazioni. Motta opera un triplo cambio per dare la scossa. Entrano Saelemaekers, Aebischer e Kristiansen fuori Urbanski, Moro e Lykogiannis. I liguri riescono a difendersi con ordine senza concedere occasioni. Gilardino si gioca la carta Retegui al posto di Ekuban. Al 74' ci prova Aebischer dal limite, dopo un rimbalzo, Martinez non si fa ingannare. Il Bologna continua a premere. Sugli sviluppi di un calcio piazzato svetta Calafiori, palla in rete ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. All'81' Kristiansen mette un buon cross basso per Zirkzee, la sua conclusione finisce alta di poco. Nel recupero sale in cattedra Martinez, che compie un miracolo prima su un sinistro perfetto di Calafiori poi sul tiro ravvicinato di Zirkzee. In pieno recupero sugli sviluppi di un corner ci pensa De Silvestri a trovare il pari con una botta sopra la traversa. All'ultimo secondo ancora Gudmundsson su punizione colpisce la parte alta della traversa.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Ravaglia, Posch (87' De Silvestri), Lucumí, Calafiori, Lykogiannis (56' Kristiansen); Moro (56' Aebischer), Freuler; Orsolini, Fabbian, Urbanski (55' Saelemaekers); Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta

GENOA (3-5-2) - Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez (85' Matturro); Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Ekuban (69' Retegui). Allenatore: Alberto Gilardino

Marcatori: Gudmundsson (G) 20', De Silvestri (B) 90+5'

Ammoniti: Posch (B), Vasquez (G), Retegui (G), Sabelli (G), Zirkzee (B)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)