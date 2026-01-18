Serie A, la Fiorentina batte due colpi nella lotta salvezza: sconfitto 2-1 il Bologna al Dall'Ara

La Fiorentina supera 2-1 il Bologna Dall'Ara e fa suo il Derby dell'Appennino. Continua il momento positivo della squadra di Vanoli, che coglie una vittoria fondamentale per la lotta salvezza. Le reti nel primo tempo Mandragora e Piccoli. Delude il Bologna, che si sveglia solo nel finale con il palo di Rowe e il gol di Fabbian. Con questo successo la formazione toscana sale a 17 punti, agganciando il Lecce quartultimo. I viola omaggiano nel migliore dei modi la memoria del presidente Rocco Commisso, scomparso sabato all'età di 76 anni.

Commosso il ricordo a inizio partita dei giocatori della Fiorentina con le parole "Grazie Rocco", accompagnate dalla foto di Commisso mentre palleggia. Sul retro il nome Rocco e il numero 1. Poco prima dell'inizio della gara la squadra ha posato con la maglia con il nome dell'ex presidente e il numero 5 (lo stesso che indossava quando giocava da giovane), la stessa che Mandragora ha mostrato alle telecamere per festeggiare il gol che ha sbloccato il match del Dall'Ara.

La partita

Inizio arrembante della Fiorentina, che prende il comando del gioco, mentre il Bologna fatica ad uscire dalla propria trequarti. Al 17' gol annullato ai viola. Dodò arriva come un treno sulla corsia di destra servito da Parisi, Ndour tutto solo in area di rigore, riceve palla e trafigge Ravaglia. Doveri ferma tutto per fuorigioco di Parisi. La squadra di Vanoli non si dà per vinta e un minuto dopo trova il vantaggio. Sul lato opposto, Gudmundsson vede l'inserimento di Mandragora che non sbaglia. I rossoblù provano a reagire ma non riescono mai a rendersi pericolosi dalle parti di De Gea. Al 45' arriva il raddoppio della Fiorentina. Ancora dalla destra Dodò mette in mezzo e trova solo in area Piccoli, che infila Ravaglia. Dopo un consulto al Var, Doveri convalida la rete. Il primo tempo si chiude con la Fiorentina avanti 2-0.

Italiano prova a ribaltare la squadra con quattro cambi: fuori Holm, Orsolini, Freuler e Odgaard, dentro Zortea, Rowe, Moro e Fabbian. I rossoblù partono subito all'arrembaggio ma sembrano avere poca lucidità. Al 52' Cambiaghi prova a mettere dentro all'area un pallone ma Pongracic intercetta ed esce palla al piede arrivando addirittura davanti a Ravaglia, senza trovare la conclusione vincente. Il Bologna si accende nel finale. All'85' Rowe prova a sorprendere la difesa viola ma colpisce il palo. All'88' i rossoblù dimezzano lo svantaggio. Cross di Rowe, Fabbian la mette nell'angolino. Il finale è molto concitato. Al 92' Castro di testa manda alto sulla traversa su cross di Miranda. Nell'ultima azione la palla buona capita sui piedi di Cambiaghi, salva tutto Pongracic. La Fiorentina può tirare un sospiro di sollievo, conquistando tre punti d'oro.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Ravaglia; Holm (46' Zortea), Casale, Heggem, Miranda; Freuler (46' Moro), Pobega (72' Ferguson); Orsolini (46' Rowe), Odgaard (46' Fabbian), Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli (94' Ranieri); Parisi (80' Fortini), Ndour (72' Sohm), Mandragora (72' Brescianini), Gudmundsson (72' Solomon); Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

Marcatori: Mandragora (F) 18', Piccoli (F) 45', Fabbian (B) 88'

Ammoniti: Holm (B), Solomon (F), Ferguson (B)

Arbitro: Daniele Doveri (Roma 1)