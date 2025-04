Il Bologna ferma il Napoli e fa sorridere l'Inter: Ndoye risponde al vantaggio di Anguissa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli manca la grande occasione e non va oltre l'1-1 contro il Bologna nel posticipo del lunedì, che chiude il 31° turno di Serie A.

La sfida più attesa della giornata finisce con il più classico dei pareggi, dal sapore diverso per le due squadre. Una bella conferma per i rossoblù che mettono in campo idee e bel gioco, trovando il pareggio grazie a un secondo tempo arrembante. Rammarico e delusione invece per gli azzurri che non sfruttano il passo falso dell'Inter e arretrano troppo il baricentro dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio.

La squadra di Conte, squalificato e sostituito in panchina dal vice Stellini, passa in vantaggio al 18'. Fa tutto Zambo Anguissa, che dopo aver saltato quattro avversari, si presenta davanti a Skorupski, lo supera e mette in rete. Il Bologna pareggia al 64' con un grande colpo balistico di Dan Ndoye. Lo svizzero impatta di tacco sul cross di Odgaard, la palla bacia la traversa poi finisce alle spalle di Scuffet. I rossoblù ci credono di più e sfiorano anche il vantaggio in diverse occasioni. Finisce 1-1. Il Dall'Ara fa festa mentre in casa azzurra si pensa alla grande occasione sciupata. Ma pensando al secondo tempo, forse è un punto guadagnato per gli uomini di Conte.

Con il pareggio il Napoli si porta a 65 punti, sempre a tre lunghezze dall'Inter capolista. Il Bologna impatta, dopo cinque vittorie consecutive e resta quarto con 57 punti, uno in più della Juventus.

We earn a hard-fought point against a strong Napoli side #WeAreOne pic.twitter.com/aExpgMRS8o — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) April 7, 2025

Primo tempo

Nelle prime fasi del match è il Bologna a fare la partita, mentre il Napoli prova a sfruttare le ripartenze. Alla prima occasione del match, gli azzurri passano in vantaggio. Al 18' Anguissa si impossessa di un pallone vagante e si lancia verso la porta avversaria, superando Holm e Miranda. Poi scarta Skorupski e deposita in rete. In occasione del gol si fa male Skorupski, che deve lasciare il campo. Al suo posto entra Ravaglia. La squadra di Italiano prova a reagire, ma fatica a costruire occasioni pericolose. Dall'altra parte il Napoli compatto in difesa è sempre insidioso, quando affonda negli spazi lasciati dai rossoblù. Al 33' Napoli ancora pericoloso. Di Lorenzo supera Ndoye e mette al centro per McTominay che calcia verso l'angolino ma trova la parata di Ravaglia. In pieno recupero si vede il Bologna. Dopo un batti e ribatti, ci prova da fuori Aebischer, la sua conclusione finisce di poco alta sopra la traversa.

Secondo tempo

Si riparte con gli stessi uomini. Il Bologna prova ad alzare la pressione e si affaccia nell'area avversaria con maggiore efficacia. Al 59' sugli sviluppi del corner spizza Lucumi ma prima Beukema e poi Orsolini non riescono a deviare in porta. Aumenta il forcing rossoblù e si accende Orsolini. L'ala mancina stoppa al limite dell'area e prova un tiro a giro. Palla alta. Al 64' arriva il pareggio del Bologna. Odgaard scappa via sull'out mancino e mette in mezzo, sulla traiettoria arriva Ndoye che trova l'impatto di tacco. La sfera finisce sulla traversa e poi entra in rete. Parte la girandola dei cambi, per gli azzurri in campo Raspadori per Neres. Italiano si gioca le carte Castro e Cambiaghi per Dallinga e Orsolini. I padroni di casa chiudono la gara in attacco e vanno a caccia della vittoria. Al 90' è pronto Scuffet a parare il colpo di testa di Holm. Sulla ribattuta Castro non riesce a centrare lo specchio. L'ultima occasione è del Napoli. Punizione sulla barriera per Raspadori che sulla respinta ci prova di nuovo e con una deviazione di Olivera impegna Ravaglia. La palla arriva a Rrahamani che spreca. Dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio finale di Massa.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski (24' Ravaglia); Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (77' Cambiaghi), Odgaard (87' Fabbian), Ndoye (87' Dominguez); Dallinga (77' Castro). Allenatore: Vincenzo Italiano

NAPOLI (4-3-3) - Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay (70' Gilmour), Lobotka, Anguissa; Politano (92' Ngonge), Lukaku, Neres (74' Neres). Allenatore: Cristian Stellini

Marcatori: Anguissa (N) 18', Ndoye (B) 64'

Ammoniti: Di Lorenzo (N), Olivera (N), Anguissa (N), Aebischer (B)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)