L'Inter passa in trasferta a Cagliari: 0-2. Lautaro e Pio Esposito lanciano i nerazzurri

L'Inter vince 2-0 in trasferta a Cagliari, nel posticipo serale valido per la quinta giornata di Serie A. Buon primo tempo dei nerazzurri, in vantaggio già al 9' grazie ad un colpo di testa di Lautaro Martinez, servito da un cross millimetrico di Bastoni. La squadra di Chivu macina tanto gioco anche nella ripresa ma peccano di cinismo. Al 52' Calhanoglu colpisce il palo dal limite dell'area. Il Cagliari ci crede e al 74' va a un passo dal pareggio con un colpo di testa di Folorunsho, che finisce sul legno. All'82 l'Inter trova il raddoppio con Pio Esposito al primo gol in carriera in Serie A. Tre punti preziosi per la squadra di Chivu, costretta a scalare la classifica dopo una partenza no. In attesa dello scontro diretto che vedrà di fronte Milan-Napoli, domenica sera a San Siro. Buona prova per il Cagliari, che resta in partita fino alla fine, confermando le ottime impressioni di questo inizio di stagione.

La partita

Inizio di grande intensità con il Cagliari, che prova ad alzare la pressione mentre l'Inter cerca di uscire fuori col palleggio. Al 9' i nerazzurri trovano il vantaggio. Dalla sinistra cross col contagiri di Bastoni per la testa di Lautaro, che dal secondo palo sovrasta Obert e prende in controtempo Caprile. I sardi accusano il colpo, la squadra di Chivu gioca in scioltezza, mettendo in mostra un'ottima fluidità di gioco. L'Inter mantiene il comando del gioco, lasciando poco spazio alle ripartenze rossoblù. Al 42' scontro di gioco tra Belotti e Martinez, con il portiere nerazzurro in presa alta. L'attaccante è costretto a lasciare il campo per una distorsione al ginocchio sinistro. Al suo posto entra Prati. Il primo tempo termina con i nerazzurri in vantaggio 1-0.

Nella ripresa subito un cambio per Chivu. Esce l'ammonito Carlos Augusto, entra Dimarco. Al 52' l'Inter va vicinissima al raddoppio. Barella serve Calhanoglu, che dal limite dell'area, calcia un rigore in movimento. La palla si stampa sulla base del palo, a Caprile battuto. Dopo poco nerazzurri ancora pericolosi. Thuram va via a Mina in uno contro uno e calcia a rete. Caprile risponde a mano aperta. Ancora Inter. Cross pericoloso di Dimarco, ma Thuram non ci arriva di un soffio. Pisacane prova a cambiare l'inerzia e manda in campo Felici e Gaetano per Zé Pedro e Deiola. Al 72' brivido in area nerazzurra. Sugli sviluppi di un corner, Folorunsho stacca tutto da solo e colpisce il palo. Ora il Cagliari ci crede. L'Inter soffre ma è pericolosa quando riparte. All'81' il tap-in di Frattesi viene salvato sulla linea da Idrissi. Un minto dopo Dimarco sfonda sulla sinistra e mette in mezzo. Il neo entrato Pio Esposito è bravo a staccarsi dalla marcatura e trova il primo gol in carriera in Serie A. Passano due minuti e i nerazzurri sfiorano il tris. Stavolta è Mkhitaryan a centrare il palo esterno di sinistro. I minuti passano inesorabilmente per il Cagliari, costretto ad arrendersi. L'Inter può festeggiare i primi tre punti in trasferta della stagione.

Il tabellino

CAGLIARI (3-5-2) - Caprile; Zè Pedro (58' Felici), Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola (58' Gaetano), Folorunsho (77' Borrelli), Obert (77' Idrissi); Belotti (44' Prati), Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

INTER (3-5-2) - Josep Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique (72' Dumfries); Barella (64' Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto (46' Dimarco); Thuram (64' Pio Esposito), Lautaro Martinez (89' Bonny). Allenatore: Cristian Chivu

Marcatori: Lautaro Martinez (I) 9', Pio Esposito (I) 82'

Ammoniti: Carlos Augusto (I), Barella (I)

Arbitro: Marco Piccinini (Forlì)