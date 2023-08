Serie A e Champions League, quanto costa seguire la squadra del cuore

Con la Serie A ormai ai nastri di partenza e la Champions League sullo sfondo, la stagione calcistica ufficiale è pronta a ripartire e a lasciarsi alle spalle il periodo della preparazione e delle amichevoli estive. Per i tifosi che vogliono seguire la propria squadra del cuore, tuttavia, pare più difficile districarsi nel dedalo delle varie offerte disponibili sul mercato: ecco un piccolo vademecum per orientarsi, tra Campionato di Serie A e Champions League.

Serie A, l'offerta di Dazn

Dazn ha già presentato il pacchetto studiato per la stagione 2023/2024. L'abbonamento necessario per vedere la Serie A è lo "Standard", che include anche Serie B, Liga, Europa League e Conference League, le Coppe inglesi (Fa Cup e Carabao Cup) e il calcio femminile: il costo annuale è di 299 euro, mentre quello mensile di 40,99 euro. È possibile anche effettuare un'iscrizione annuale da suddividere in 12 rate: in questo caso la cifra da sborsare ogni mese scende fino a 30,99 euro. Le partite si potranno vedere contemporaneamente su due diversi dispositivi (se ne potranno registrare al massimo sei in tutto), purché connessi alla medesima rete.

Le principali novità di quest'anno saranno relative al canale Zona Dazn su Tivùsat, piattaforma digitale satellitare italiana gratuita che a partire dal prossimo 9 agosto permetterà di accedere a una serie di eventi, tra i quali 7 partite della Serie A. Il costo mensile del canale è di 7,50 euro, da aggiungere al costo dell'abbonamento Dazn Standard o Plus. L'attivazione del canale Zona Dazn non avrà conseguenze per gli utenti che hanno già un piano standard attivo: essi potranno continuare infatti a vedere in contemporanea anche i contenuti di Dazn.

Serie A, l'offerta di Sky

Sky include nel pacchetto, come lo scorso anno, 3 partite su 10 della Serie A: l'offerta Sky tv + Sky Calcio comprensiva di Sky Q, attivabile solo fino al 3 settembre, prevede un esborso di 14,90 euro al mese per 18 mesi (che poi diventano 30): l'abbonato potrà assistere anche a Serie B, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Serie A, l'offerta di Now

L'abbonamento per vedere la serie A in streaming su Now e tutto lo sport di Sky costa 7,99 euro al mese (con una permanenza minimo di 6 mesi) oppure 9,99 euro il primo mese e 14,99 per quelli successivi nel caso in cui non si volesse sottostare a vincoli di permanenza. Nello stesso pacchetto sono inclusi Formula 1, MotoGP, Champions League, rugby, tennis, basket e altri sport.

Serie A, l'offerta di Tim Vision

Entro il 31 dicembre, il pacchetto proposto da Tim Vision è accessibile al costo di 24,99 euro al mese (dal 2024 passerà a 29,99). L'abbonamento include Dazn e Mediaset Infinity, (con Serie A, Europa League, Conference League, Champions League) oltre a Disney+. Per i nuovi clienti TimVision con linea fissa Tim è a disposizione un abbonamento gratuito semestrale ad Amazon Prime.

Champions League su Sky

Col pacchetto Sky Tv + Sky Sport si potranno vedere la Champions League (121 partite su 137 totali), l'Europa League e la Conference League, oltre ad altri sport come F1, MotoGp, Nba, tennis Atp e Wimbledon e altro: si dovranno pagare 30,90 euro al mese per 18 mesi, e successivamente 45 euro al mese.

Champions League su Mediaset Infinity+

Il pacchetto comprende 121 partite, esattamente come accade su Sky: il costo è di 69 euro per un anno, 39 euro per 6 mesi (con rinnovo) o 7,99 al mese, ma senza vincoli di permanenza.

Champions League su Amazon Prime,

Anche per la stagione 2023/2024 saranno 16 le partite di Champions League (la gara del mercoledì) in esclusiva su Amazon Prime. Il prezzo dell'abbonamento è di 49,99 euro per un anno o 4,99 euro al mese (con 30 giorni di prova gratuiti): oltre alla Champions è incluso il match per l'assegnazione della Supercoppa Uefa.