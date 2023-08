Serie A: ecco le probabili formazioni e dove vedere gli anticipi di oggi

È appena iniziato il week-end ma soprattutto ritorna il campionato di calcio di Serie A con gli anticipi della seconda giornata: due sono le gare delle 18.30 e altrettante quelle serali con il fischio d'inizio alle ore 20.30. Vediamo adesso chi scende in campo e dove poter seguire i match in tv.

Frosinone-Atalanta

Alle ore 18.30 ecco affrontarsi le formazioni allenate da mister Di Francesco e Gasperini: i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta alla prima di campionato contro il Napoli campione d'Italia e si ripresentano davanti al proprio pubblico affrontando la sempre forte formazione bergamasca. Tra i pali dei ciociari sarà assente per squalifica il portiere Turati, fermato dal giudice sportivo per aver usato un'espressione blasfema. Per quanto riguarda l'Atalanta, i tre punti sono subito arrivati dopo i primi 90 minuti in trasferta contro il Sassuolo (0-2): secondo le ultimissime, De Ketelaere e Scamacca contenderanno una maglia da titolare a Lookman e Zapata. Non è confortante, per i padroni di casa, l'ultima gara disputata contro i bergamaschi in serie A: sconfitta interna per 5-0 il 20 gennaio 2019. La gara sarà visibile sia su Dazn che su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e Now Tv.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Romagnoli, Monterisi, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Caso, Cheddira, Baez. Allenatore: Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Zapata. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Monza-Empoli

L'altro anticipo di Serie A che si disputerà alle ore 18-30 vedrà opposti Monza ed Empoli: i padroni di casa allenati da mister Palladino vogliono subito cancellare il non positivo esordio contro l'Inter a San Siro e la conseguente sconfitta per 2-0: al centro della difesa torna Izzo, il resto della formazione è quella "tipo". In casa toscana, invece, mister Zanetti vuole subito cancellare l'amaro debutto con la sconfitta interna per 1-0 contro il Verona e ha dei dubbi che riguardano soprattutto i lati della difesa: a destra Ebuehi sarebbe in leggero vantaggio su Bereszinski, a sinistra Cacace è più probabile di Pezzella. L'ultimo precedente risale a pochi mesi fa: il 4 marzo 2023 il Monza ebbe la meglio per 2-1. La gara sarà trasmessa per gli abbonati a Dazn.

MONZA (3-4-1-2) Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, D'Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Caprari, Mota Carvalho. Allenatore: Palladino.

EMPOLI (4-2-3-1) : Perisan; Ebuhei, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Cambiaghi; Caputo. Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Aureliano di Bologna

Verona-Roma

Uno dei due anticipi serali si giocherà allo stadio "Bentegodi" e vedrà scendere in campo Verona e Roma (ore 20.45): i veronesi sono reduci dalla vittoria in trasferta sul campo dell'Empoli e c'è fermento per una maglia da titolare soprattutto tra Mboula e Saponara. Folorunsho sembra essere in vantaggio su Djuric. In casa giallorossa, Mourinho (ancora fermo per squalifica) ritrova Dybala e Pellegrini: l'esordio contro la Salernitana ha messo in luce un Belotti ritrovato ma ci si aspettava di più dal punteggio (2-2). Nello scorso campionato, i giallorossi si sono imposti sia in trasferta (3-1) che all'Olimpico nella gara di ritorno con il punteggio di 1-0. La gara sarà trasmessa da Dazn.

VERONA (3-4-2-1): 1 Montipò, 27 Dawidowicz, 6 Hien, 23 Magnani, 24 Terracciano, 18 Hongla, 33 Duda, 3 Doig, 77 Mboula, 90 Folorunsho 26 Ngonge.

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 14 Llorente; 43 Kristensen, 22 Aouar, 4 Cristante, 7 Pellegrini, 59 Zalewski; 21 Dybala, 11 Belotti.

Arbitro: Doveri di Roma

Milan-Torino

A completare il quadro degli anticipi della seconda giornata di serie A, ecco che alle 20.45 a San Siro scenderanno in campo Milan e Torino: dopo l'esordio vincente sul campo del Bologna (2-0), mister Pioli sembra intenzionato a confermare l'11 di domenica scorsa. Bennacer è l’unico infortunato, Musah rientra dalla squalifica. Il Torino di mister Juric è a caccia della prima rete e della prima vittoria in campionato dopo lo 0-0 interno contro il Cagliari: in queste ore si valutano le condizioni di Seck e Djidji, assenti all'esordio contro il Cagliari; Radonjic dovrebbe tornare titolare. Lo scorso campionato i rossoneri si sono imposti in casa con il punteggio di 1-0: la gara sarà visibile su Danz, Sky Sport e Sky Sport Calcio ma anche nelle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

Arbitro: Mariani di Aprilia