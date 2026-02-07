Serie A, la Fiorentina beffata nel recupero dal Torino: finisce 2-2 al Franchi

La Fiorentina pareggia 2-2 al Franchi contro il Torino, nella sfida valida per il 24° turno di Serie A. Grande rammarico per la squadra di Vanoli, che si fa raggiungere in pieno recupero, sprecando la possibilità di portarsi al quartultimo posto, quando ormai la vittoria sembrava cosa fatta.Primo tempo ricco di occasioni, i viola sprecano troppo sottoporta con Kean e Brescianini. I granata sono più cinici e trovano il vantaggio al 25’ con un colpo di testa di Cesare Casadei. Nella ripresa la Fiorentina ribalta il risultato in cinque minuti. Al 52’ a pareggiano i conti con uno splendido gol è il neo acquisto Manor Solomon, alla seconda marcatura consecutiva in campionato. Poi è Moise Kean a firmare il vantaggio, su assist di Harrison. Sembra finita ma al 94’ il colpo di testa di Maripan gela i viola che escono tra i fischi del Franchi.

La partita

L’inizio del match è subito movimentato. Al 6’ Kean raccoglie la sponda di Comuzzo e tira a rete, la conclusione viene deviata in angolo. Il Torino risponde con Kulenovic, intercetta di testa Parisi, che mette in angolo. Al 10’ grande occasione per la Fiorentina: Kean si ritrova davanti a Paleari dopo un gran filtrante di Fagioli ma spara alto. Al 25’ i granata passano in vantaggio. Ilkhan mette in mezzo un pallone morbido. Casadei viene lasciato colpevolmente solo da Dodo e mette in rete di testa. I viola accusano il colpo. Al 34’ ancora Fagioli scodella sul primo palo per Brescianini, si salva di piede Paleari. Sul corner seguente il portiere granata salva su Mandragora. In chiusura sempre Fiorentina pericolosa. Al 37’ Gudmundsson manca di poco il bersaglio con un tiro dal limite. Due minuti dopo Comuzzo svetta di testa ma spedisce alto di poco. In pieno recupero è Brescianini a mancare l’impatto di testa. La prima frazione si chiude col Torino in vantaggio 1-0.

Nella ripresa si fa subito male Gudmundsson, per lui problemi alla caviglia, al suo posto entra Harrison. Al 52’ arriva il pareggio della Fiorentina. Gineitis si addormenta e si fa sottrarre la sfera da Mandragora che serve Solomon. L’israeliano si inventa una conclusione sotto l’incrocio dei pali, che fa esplodere il Franchi. Trovato il gol, i viola giocano sulle ali dell’entusiasmo e al 57’ firmano il sorpasso: Harrison vede il taglio di Kean che con una conclusione precisa fredda Paleari sul primo palo. Baroni prova a scuotere i suoi con i cambi. Entrano Simeone e Anjorin ma i granata sembrano aver perso convinzione. Nell’ultimo quarto d’ora è il Torino a prendere in mano le redini della partita. All’86’ Aboukhlal scappa via sulla sinistra e mette in mezzo per Zapata, che calcia a botta sicura. Si salva De Gea con i piedi. La squadra di Baroni produce il massimo sforzo nel finale. In pieno recupero su una punizione dal limite, Maripan svetta più in alto di tutti e segna di testa. Per i viola la beffa è servita.

Il tabellino

FIORENTINA (4-1-4-1) - De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fagioli; Solomon (84’ Ranieri), Mandragora (73’ Ndour), Brescianini (73’ Fabbian), Gudmundsson (48’ Harrison); Kean (84’ Piccoli). Allenatore: Paolo Vanoli

TORINO (3–5-2) - Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro (69’ Aboukhal), Casadei, Ilkhan (59’ Anjorin), Gineitis, Obrador (46’ Pedersen); Kulenovic (60’ Simeone), Adams (83’ Zapata). Allenatore: Marco Baroni

Marcatori:

Casadei (T) 25’. Solomon (F) 52’, Kean (F) 57’, Maripan (T) 94’

Ammoniti: Lazaro (T), Dodo (F), Maripan (T), Marianucci (T), Gineitis (T), Comuzzo (F)