Gol e spettacolo a Marassi: l'Atalanta cala il poker contro il Genoa

L'Atalanta vince in trasferta 4-1 allo stadio Ferraris contro il Genoa, nella sfida valida per il 24° turno di Serie A. Vittoria importantissima per la Dea in ottica qualificazione Champions, in un match dalle grandi emozioni. La squadra di Gasperini trova il vantaggio al 22' del primo tempo grazie ad una magia di Charles Ketelaere. Il gioiellino belga controlla di destro, si gira e calcia al volo di sinistro con Martinez immobile. Nella ripresa il Genoa pareggia al 52' con un bolide dell'ex di turno Malinovskyi.

Passano tre minuti e una perla su punizione di Teun Koopmeiners porta di nuovo in vantaggio i nerazzurri. In pieno recupero arrivano i gol di Zappacosta ed El Bilal Touré che rendono più rotondo il risultato. Con questa vittoria l'Atalanta si porta a 42 punti ed è sola al quarto posto. Il Genoa resta a 29 punti in una zona tranquilla della classifica. Nel prossimo turno la squadra di Gilardino farà visita al Napoli (17 febbraio alle ore 15.00). Gli orobici invece ospitano in casa il Sassuolo (17 febbraio alle ore 20.45).

La partita

Gilardino lancia Vogliocco in difesa insieme a Bani e Vasquez, tra i pali Martinez. Gli esterni sono Sabelli e Frendrup. In regia Badelj affiancato da Malinovskyi e Strootman. In attacco Gudmundsson gioca in appoggio a Retegui.

Gasperini sceglie Scamacca e De Ketelaere in attacco con Koopmeiners dietro le due punte. In mediana De Roon e Pasalic, sulle fasce Holm e Ruggeri. In porta Carnesecchi, davanti la difesa tipo con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

Primo tempo

I ritmi non sono particolarmente elevati con le due squadre che concedono pochi spazi. L'equilibrio si rompe al 22' con il vantaggio ospite. Scamacca viene incontro e avvia l'azione col suo movimento, Pasalic serve De Ketelaere che si gira e di prima intenzione trova un jolly imparabile. Passano sette minuti e ancora l'ex Milan si fa largo in mezzo alla difesa genoana e prova a servire Scamacca, libera l'area di rigore Bani. I padroni di casa provano a reagire e chiudono la prima frazione in attacco. Sugli sviluppi di un angolo svetta Vasquez, si fa trovare pronto Carnesecchi. Al 41' si fa vedere Retegui con un destro potente, anche stavolta fa buona guardia Carnesecchi. Il primo tempo finisce con i nerazzurri in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Nella ripresa il Genoa parte fortissimo. Al 49' ancora Retegui scalda i pugni di Carnesecchi. Passa un minuto e il tiro a giro di Frendrup dà solo l'illusione del gol. Il pareggio è nell'aria. Al 52' Malinovskyi scambia con Badelj e lascia partire un tiro imparabile. L'equilibrio dura pochissimo. Percussione di Pasalic, che viene steso da Bani. Si incarica della punizione Koopmeiners. Sul sinistro a giro dell'olandese non può nulla Martinez. Dea avanti 2-1.

La squadra di Gasperini può subito chiudere la gara. Ci prova il neo entrato Miranchuk, si distende Martinez per bloccare la sfera. Al 60' inserimento centrale di Pasalic che a tu per tu con Martinez ai fa respingere la conclusione dal portiere spagnolo. Al 77' doppio miracolo di Martinez su Ruggeri e Pasalic ma il portiere rossoblù deve arrendersi al tap-in vincente di Scalvini che segna dopo aver perso una scarpa. Dopo un check interminabile l'arbitro Colombo annulla per un tocco di Pasalic, da posizione di fuorigioco. All'87 grande occasione per Gudmundsson da distanza ravvicinata, Carnesecchi salva la porta. vengono concessi dieci minuti di recupero. In contropiede l'Atalanta è letale. Al 100' Martinez respinge la conclusione a botta sicura di Miranchuk, ma non può niente sul successivo tiro di Zappacosta. Ma non finisce qui, dopo tre minuti i nerazzurri dilagano. Cross di Miranchuk per il colpo di testa vincente di El Bilal Touré, al primo gol con la maglia dell'Atalanta.

Il tabellino

GENOA (3-5-2) - Martinez; Vogliacco (92' Vitinha), Bani, Vasquez; Sabelli (83' Messias), Malinovskyi, Badelj (63' Ekuban), Strootman (63' Martin), Frendrup; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino

ATALANTA (3-4-1-2) - Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm (57' Zappacosta), Pasalic, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere (57' E.B.Touré), Scamacca (57' Miranchuk). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: De Ketelaere (A) 22', Malinovskyi (G) 52', Koopmeiners (A) 55', Zappacosta (A) 100', El Bilal Touré 113'

Ammoniti: De Ketelaere (A), Strootman (G), Kolasinac (A), Bani (G), De Roon (A), Martin (G), Miranchuk (A)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)