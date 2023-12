La Juve sbanca Frosinone 2-1: Yildiz e Vlahovic regalano i tre punti ai bianconeri

La Juventus vince in trasferta contro il Frosinone 3-1, nella sfida valida per il 17° turno di Serie A. Successo sofferto ma fondamentale per squadra di Allegri, che si prende l'intera posta in palio allo stadio Stirpe e accorcia sull'Inter capolista. Ora i nerazzurri hanno una sola lunghezza di vantaggio, in attesa del match del pomeriggio contro il Lecce.

Nel primo tempo i bianconeri passano in vantaggio al 12' con Kenan Yildiz, il gioiellino turco schierato da Allegri al posto di Chiesa, che a 18 anni e 233 giorni segna il primo gol in Serie A. Gran gol del baby bianconero, che passa in mezzo a tre avversari con un tunnel e un elastico e trafigge Turati con un tiro secco sul primo palo. Ad inizio ripresa i ciociari pareggiano i conti grazie al neoentrato Jaime Baez. I bianconeri vanno vicini al vantaggio con la traversa di McKennie. Il gol vittoria arriva all'81', è Dusan Vlahovic a trovare lo stacco vincente che regala i tre punti alla squadra di Allegri.

Prossimo turno Juventus-Roma (30 dicembre alle 20.45). I bianconeri dovranno rinunciare a Cambiaso squalificato e saranno da valutare le condizioni di Alex Sandro e Locatelli usciti per infortunio. Il Frosinone invece farà visita alla Lazio all'Olimpico (29 dicembre alle 20.45).

La partita

Di Francesco schiera Turati in porta e una difesa composta da Monterisi, Romagnoli e Lusuardi. Mediana folta con Lirola, Gelli, Brescianini, Barrenechea e Garritano mentre davanti ci sono Soulé e Kaio Jorge.

Allegri rinuncia a Gatti e Vlahovic. In porta c'è Szczesny con il terzetto difensivo composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro. In mediana, invece, spazio a Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic mentre davanti c'è la sorpresa Yildiz con Milik.

Primo tempo

I bianconeri partono subito forte. Al 6' percussione sulla destra di McKennie che dalla linea di fondo crossa al centro per Milik: Romagnoli salva in calcio d'angolo. Al 12' si sblocca la partita. Kostic intercetta un rinvio sbagliato di Turati e innesca Yildiz che entra in area e con un dribbling si libera di tre difensori avversari: la sua conclusione si infila in rete sul primo palo. La squadra di Allegri insiste mentre il Frosinone insiste. Ancora Yildiz vede l'inserimento di Kostic e lo serve con un gran pallone. L'esterno serbo però, sbaglia il controllo all'ingresso in area sprecando un'ottima occasione. Nella Juve si fa male Alex Sandro al suo posto entra Gatti. Poco dopo si fa male anche Lirola, sostituito da Baez. Al 36' si vede il Frosinone. Iniziativa di Soulè sulla destra, palla in mezzo bassa e tesa, smanaccia Szczesny. Al 39' Juve ancora pericolosa. Milik serve Kostic che entra in area e calcia altissimo da posizione favorevolissima.

Secondo tempo

Al 52' arriva il pareggio inatteso dei padroni di casa. Monterisi serve in profondità sulla destra Baez, che si invola verso la porta aspetta l'uscita di Szczesny e lo infila per il gol del pari. Si fa male all'anca Locatelli, al suo posto Nocolussi Caviglia. Allegri si gioca la carta Vlahovic al posto di Yildiz. Al 64' l'attaccante serbo ci prova di prima intenzione, Turati si oppone d'istinto. I padroni di casa prendono fiducia. Al 73' il neoentrato Harrou, prende la mira dal limite e calcia con il destro a giro: salva Szczesny con una grande parata. Passano pochi minuti e i bianconeri vanno vicini al vantaggio. Rabiot crossa in mezzo, la palla si impenna per la deviazione di Romagnoli ma finisce sui piedi di McKennie. Sforbiciata al volo dell'americano e conclusione potentissima che però si infrange sulla traversa. È il preludio al gol. All'81' bel cross di McKennie che trova Vlahovic, bravissimo a girare di testa beffando Turati. All'ultimo minuto ancora Vlahovic scatta sul filo del fuorigioco e batte Turati col sinistro. L'arbitro Marianni annulla dopo la revisione Var. Non succede altro, Juve batte Frosinone 2-1.

Il tabellino

FROSINONE (4-3-3) - Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola (30' Baez) (79' Kvernadze), Brescianini, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge (69' Cheddira), Garritano (69' Harroui). Allenatore: Eusebio Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (27' Gatti); Cambiaso (69' Weah), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (55' Iling Junior); Yildiz (55' Vlahovic), Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri

Marcatori: Yildiz (J) 12', Baez (F) 51', Vlahovic (J) 81'

Ammoniti: Cambiaso (J), McKennie (J)

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)