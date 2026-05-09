Serie A, l’Inter non si ferma più: domina all’Olimpico e cala il tris alla Lazio

L’Inter non è sazia dopo la conquista dello scudetto e supera 3-0 la Lazio all’Olimpico. Prova di forza dei campioni d’Italia che mandano ai biancocelesti, prima della finale di Coppa Italia, che vedrà le due squadre l’una contro tra quattro giorni. Primo tempo dominato dalla squadra di Chivu, in vantaggio con una conclusione in area di Lautaro Martinez. Ancora il Toro serve a Petar Sucic l’assist per lo splendido tiro a giro del croato, sul quale non può nulla Motta. Nella ripresa la Lazio resta in dieci uomini per un fallaccio di Romagnoli. L’Inter stacca un po’ la spina e i biancocelesti sfiorano il gol con Isaksen e Noslin. Al 76’ arriva il tris con Mkhitaryan, che trasforma l’assist di Bonny, arrotondando il risultato. Di sicuro servirà un’altra Lazio per tenere testa ad un Inter così in forma, nella finale di Coppa Italia, mercoledì 13 maggio sempre all’Olimpico.

La partita

L’Inter prende subito in mano le redini della partita, con Diouf schierato al posto di Dumfries, attivissimo sulla destra. Al 6’ i nerazzurri sbloccano il match. Su una rimessa laterale, Thuram spizza per la girata in area di Lautaro Martinez, che trafigge Motta. La squadra di Chivu gioca in scioltezza. Al 10’ è Thuram a sfiorare il raddoppio con un tiro di controbalzo, che finisce a lato. La Lazio prova a venire fuori. La punizione di Noslin scavalca la barriera ma non inganna Martinez, che blocca in presa. Al 20’ l’Inter sfiora il raddoppio. Thuram tira a botta sicura, colpendo la mano di Gila. Abisso però lascia correre. I nerazzurri tengono a lungo il pallone mentre la Lazio attende. Al 39’ arriva il raddoppio. Bella azione sulla sinistra iniziata da Bastoni e proseguita da Lautaro per l’accorrente Sucic, che con uno splendido tiro a giro batte ancora Motta. Il primo tempo finisce col doppio vantaggio dell’Inter.

Subito due cambi per Chivu. Entrano Frattesi e Bonny per Barella e Thuram. Al 50’ Inter pericolosa. Lautaro serve sulla destra l’accorrente Bisseck, che tira a rete. Motta si fa trovare pronto con un intervento decisivo. I ritmi sono più bassi. Al 55’ percussione di Frattesi che entra in area e va alla conclusione senza trovare lo specchio. Brutto fallo a metà campo di Romagnoli su Bonny. Abisso estrae prima il giallo poi cambia con il rosso dopo l’on filed review. In dieci uomini la Lazio va vicinissima alla rete. Il filtrante di Pellegrini sorprende la difesa interista, Isaksen infila Martinez ma è prontissimo Carlos Augusto a salvare la porta. L’Inter sembra aver staccato la spina. Al 73’ Noslin combina con Dia e tira a rete, stavolta è la deviazione di Luis Enrique a salvare Martinez. Passano pochi minuti e arriva il terzo gol dell’Inter. Errore in impostazione della difesa laziale, la palla finisce a Bonny che invece di calciare a rete attende l’inserimento di Mkhitaryan. L’armeno si libra di Marusic e supera Motta. La Lazio cerca il gol della bandiera fino alla fine. Nell’Inter debutta il classe 2007 Mosconi. Proprio il baby attaccante calcia alto di poco nell’ultima azione della partita.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Motta; Marusic (78’ Lazzari), Gila (56’ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella (56’ Rovella), Basic; Cancellieri (56’ Isaksen), Noslin, Pedro (63’ Dia). Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2) - J.Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (64’ Dumfries); Diouf, Barella (46’ Frattesi), Sucic (79’ Mosconi), Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez (64’ Luis Enrique), Thuram (46’ Bonny). Allenatore: Cristian Chivu

Marcatori: Lautaro Martinez (I) 6’, Sucic (I) 39’, Mkhitaryan (I) 76’

Ammoniti: Pellegrini (L), Noslin (L), Mkhitaryan (I)

Espulsi: Romagnoli (L) 58’

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)