La Lazio va sotto poi ribalta il Frosinone: finisce 3-1 all'Olimpico

La Lazio si impone 3-1 all'Olimpico contro il Frosinone nella sfida valida per il 18° turno di Serie A. Ottima prestazione della squadra di Sarri, che conquista i tre punti grazie ad una grande reazione caratteriale e alla fine stende i ciociari nel derby laziale.

Il primo tempo è privo di emozioni, la squadra di Di Francesco è ben organizzata e non soffre praticamente mai le offensive troppo prevedibili dei biancocelesti. La partita si sblocca al 58' della ripresa. L'intervento di mani di Guendouzi regala il rigore agli ospiti: trasforma dal dischetto Matias Soulé. Gli uomini di Sarri barcollano poi ribaltano la partita in due minuti. Al 70' ci pensa il neo entrato Gustav Isaksen a scuotere la Lazio. Il danese offre prima un assist a Castellanos, che firma di testa il pareggio poi è lui stesso, servito dall'argentino a firmare il raddoppio con un preciso diagonale. Sul finire della partita è il centrale spagnolo Patric a trovare il terzo gol da pochi passi, sugli sviluppi di un corner. Con questa vittoria i biancocelesti salgono a 27 punti mentre il Frosinone resta a 19. Prossimo turno Udinese-Lazio (7 gennaio alle ore 15.00) e Frosinone-Monza (6 gennaio alle ore 15.00).

La partita

Scelte obbligate per Sarri, che deve rinunciare a Immobile, Luis Alberto, Romagnoli e Lazzari. In porta gioca Provedel davanti alla linea a 4 composta da Marusic, Patric, Gila e Pellegrini. Centrocampo a tre con Guendouzi, Rovella e Kamada. In avanti il centravanti è Castellanos, ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni.

Di Francesco sceglie la difesa a tre con Monterisi, Romagnoli e Okoli, tra i pali Turati. In mediana Brescianini e Barrenechea, sugli esterni Gelli e Garritano. Il tridente d'atttacco è formato da Soulé e Harroui esterni, Kaio Jorge centravanti.

Primo tempo

La prima occasione è per il Frosinone. All'11' dopo un batti e ribatti in area laziale, il pallone arriva ad Harroui che, quasi dalla linea di fondo, prova il tiro cross in mezzo. La palla, però, attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno riesca a deviarla in rete. La squadra di Sarri prova ad organizzare la sua manovra offensiva ma non riesce a trovare spazi contro un Frosinone ben messo in campo. Alla mezz'ora si vede la Lazio, bel cross in mezzo di Zaccagni per Castellanos. L'argentino invece di colpire di testa stoppa di petto, favorendo il recupero di Okoli. Al 38' ospiti pericolosi. Ci prova di testa Monterisi, blocca Provedel. Il primo tempo finisce senza reti.

Secondo tempo

Sarri manda subito in campo Isaksen, al posto di Felipe Anderson. Al 47' ci prova da lontanissimo Pellegrini, il suo sinistro sfiora il palo alla sinistra di Turati. Al 55' l'arbitro Feliciani, dopo aver rivisto l'azione al monitor, punisce un fallo di mano in area di Guendouzi con il calcio di rigore. Si incarica della battuta Soulé, che spiazza Provedel col mancino. I biancocelesti accusa il colpo. Al 63' punizione di Kaio Jorge: la barriera biancoceleste si apre, ma devia la sfera, facendola uscire dallo specchio della porta. Al 70' la Lazio trova il pareggio. Gran cross di Isaksen per Castellanos, che va in torsione trovando l'incrocio dei pali opposto. Passano appena due minuti e la squadra di Sarri completa la rimonta. Stavolta è Castellanos a servire Isaksen. Il sinistro preciso del danese si insacca all'angolino. All'84' arriva il terzo gol. Sul corner allungato da Romagnoli sbuca sul secondo palo Patric, che da pochi passi non può sbagliare. All'ultimo secondo la Lazio sfiora il poker. Palla dentro di Guendouzi, Castellanos colpisce al volo chiamando Turati alla grande parata. Non c'è più tempo Lazio batte Frosinone 3-1.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini (53' Hysaj); Guendouzi, Rovella (86' Cataldi), Kamada; Felipe Anderson (46' Isaksen), Castellanos, Zaccagni (86' Pedro). Allenatore: Maurizio Sarri

FROSINONE (3-4-3) - Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Brescianini (89' Bourabia), Garritano (79' Kvernadze); Soulé (90' Cuni), Kaio Jorge (75' Cheddira), Harroui (75' Caso). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Marcatori: Soulé (F) 58' rigore, Castellanos (L) 70', Isaksen (L) 72', Patric (L) 84'

Ammoniti: Patric (L), Okoli (L), Barrenechea (F), Isaksen (L), Cataldi (L)

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)