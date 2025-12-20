Serie A, Lazio e Cremonese fanno un punto a testa: finisce senza reti all'Olimpico

La Lazio pareggia 0-0 contro la Cremonese all'Olimpico, nella sfida che apre il 16° turno di Serie A. La squadra di Sarri paga le numerose assenze (Rovella, Zaccagni, Isaksen e Basic) e non va oltre il pari. Primo tempo senza grandi emozioni, i biancocelesti faticano a fare gioco contro una Cremonese ben messa in campo che non lascia spazi. Stesso copione nella ripresa. Vardy ha una buona occasione ma di testa mette alto. Sarri si gioca di nuovo la carta Noslin ma stavolta non si rivela decisiva come a Parma. In pieno recupero l'unica emozione del match: Ceccherini stende al limite dell'area Cancellieri lanciato a rete e viene espulso. La successiva punizione di Cataldi finisce alta di poco. La Lazio sale a 23 punti e rinvia l'assalto all'Europa. La Cremonese conquista un altro punto importante per la salvezza e a 21 punti staziona in una tranquilla metà classifica.

La partita

Inizio molto equilibrato con tanto traffico in mezzo al traffico. Diversi errori in costruzione da parte della Lazio con la Cremonese, molto attenta in copertura e pronta a ripartire. I grigiorossi spingono molto sulla destra con Barbieri, che prova ad attivare le punte Bonazzoli e Vardi. Si gioca su ritmi bassi e latitano le occasioni da gol. Al 29' Castellanos di testa su calcio da fermo di Pellegrini, Audero blocca a terra senza problemi. I biancocelesti provano a scuotersi ma le assenze sugli esterni di Zaccagni e Isaksen si fanno sentire nello sviluppo del gioco della squadra di Sarri. Dopo un minuto di recupero l'arbitro Pairetto manda le squadre negli spogliatoi.

Si riparte senza sostituzioni. Entrambe le squadre provano ad alzare i ritmi. Al 52' bella invenzione di Bonazzoli che pennella per Vardy. L'attaccante inglese spedisce alto di testa. Arrivano le prime mosse di Sarri. Entrano Belahyane e Noslin per Vecino e Pedro. Al 70' proprio il neo entrato Noslin si mette subito in mostra, spedendo un diagonale fuori, su servizio di Guendouzi. La Cremonese risponde con Bonazzoli, molto attivo sulla sinistra. Il suo tiro è facile preda di Provedel. Al 79' bolide da fuori di Marusic, Audero non si fa sorprendere. In pieno recupero Guendouzi salta Zerbin bruciandolo nel tempo e poi mette al centro, senza trovare compagni. All'ultimo respiro Ceccherini stende Cancellieri lanciato a rete e viene espulso. Si incarica della punizione al limite dell'area, Cataldi che spedisce alto di poco, dopo di cui Pairetto può fischiare la fine della partita.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino (63' Belahyane); Cancellieri, Castellanos, Pedro (63' Noslin). Allenatore: Maurizio Sarri

CREMONESE (3-5-2) - Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino (70' Ceccherini); Barbieri (88' Floriani Mussolini), Bondo, Grassi (70' Vandeputte), Johnsen (77' Zerbin); Pezzella; Bonazzoli (76' Sanabria), Vardy. Allenatore: Davide Nicola

Ammoniti: Pedro (L), Grassi (C), Barbieri (C), Romagnoli (L), Guendouzi (L), Pezzella (C), Gila (L)

Espulsi: Ceccherini (C)

Arbitro: Luca Pairetto (Torino)