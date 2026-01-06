La Roma passa in trasferta a Lecce: Ferguson e Dovbyk fanno volare i giallorossi

La Roma vince 2-0 contro il Lecce al Via del Mare, nell'ultima partita del girone d'andata di Serie A. La squadra di Gasperini non risente delle assenze in difesa e torna alla vittoria dopo la brutta sconfitta con l'Atalanta. Decisive le reti di Ferguson e Dovbyk, i due attaccanti finiti nel mirino della critica in questo primo scorcio di stagione, su cui lo stesso tecnico di Grugliasco aveva espresso a più riprese le sue perplessità. Nel primo tempo netta supremazia territoriale della Roma, in vantaggio già al 14' con il terzo gol in stagione di Evan Ferguson. Ancora l'irlandese ha una buona occasione in chiusura di prima frazione, ma si salva di piede Falcone. Nella ripresa il Lecce prova a venire fuori e crea qualche pericolo con il neo entrato N'Dri. Nel migliore momento dei salentini, Artem Dovbyk corregge in rete un tiro di Pisilli e chiude il match. Con questa vittoria la Roma risponde alla vittoria nel pomeriggio del Como e sale a 36 punti. Il Lecce resta a 17 punti in piena lotta salvezza.

La partita

La Roma prova a fare la partita con un Dybala subito molto attivo. L'argentino mette in mezzo un pallone pericoloso, salva tutto Gaspar. Al 14' la squadra di Gasperini trova il vantaggio. Ancora Dybala, trovato tra le linee da Cristante, serve l'assist a Ferguson, che si gira e trafigge Falcone col destro. Il Lecce prova a reagire, affidandosi alla velocità di Banda e Sottil ma non riesce a creare pericoli dalle parti di Svilar. Alla mezz'ora Dybala serve sul fondo Cristante che cerca sull'altro palo El Shaarawy, anticipato da Danilo Veiga. Al 38' gol annullato a Pisilli, partito da posizione di fuorigioco, su servizio di Wesley. La Roma spinge e sfiora il raddoppio. Ancora Ferguson tira a rete in area da ottima posizione, si salva di piede Falcone. La prima frazione si chiude con Dybala e compagni a caccia del secondo gol.

Subito un cambio nella ripresa per Di Francesco, esce l'ammonito Banda, entra N'dri. Proprio l'ivoriano, appena entrato, si mette subito in mostra. Al 59' trova il fondo e serve al centro l'accorrente Pierotti, che da posizione favorevolissima, non trova l'impatto con la sfera. Doppio cambio per Gasp: fuori Ferguson ed El Shaarawy, in campo Dovbyk e Tsimikas. Ora le squadre sono pià lunghe. Al 61' occasione per la Roma. Dybala prova a correggere in rete il diagonale di Wesley, ma la sua zampata finisce alta sopra la traversa. Al 71' arriva il raddoppio. Sugli sviluppi del corner calciato da Dybala, la respinta di Gaspar finisce sui piedi di Pisilli, il cui tiro viene corretto in rete da Dovbyk. Il golspegne le velleità dei pugliesi. Si fa male il neo entrato Dovbyk, sostituito da Romano. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio finale di Sacchi. La Roma torna dal Vai del Mare con il bottino pieno. Sconfitta casalinga per il Lecce dopo il pari inatteso contro la Juve.

Il tabellino

LECCE (4-3-3) - Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani (64' Gorter), Maleh; Sottil (56' Pierotti), Camarda (64' Stulic), Banda (46' N'dri). Allenatore: Eusebio Di Francesco

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy (60' Tsimikas); Cristante, Dybala; Ferguson (60' Dovbyk). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: Ferguson (R) 14', Dovbyk (R) 71'

Ammoniti: Banda (L), Maleh (L), Cristante (R), Gaspr (L)

Arbitro: Juan Luca Sacchi (Macerata)